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PwC取得產品碳足跡查驗資格 助企業申請碳標籤、加速低碳轉型

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
wC資誠普華綠色科技公司再獲環境部認可，取得產品碳足跡合格查驗機構資格。路透
wC資誠普華綠色科技公司再獲環境部認可，取得產品碳足跡合格查驗機構資格。路透

PwC資誠普華綠色科技公司7月30日正式取得環境部產品碳足跡查驗資格，未來將提供符合ISO 14067及相關規範的產品碳足跡查驗服務，協助企業完成產品碳足跡查驗，並便利後續向環境部申請碳標籤。

近年來，環境部持續推動產品碳足跡制度，鼓勵企業透過產品碳足跡盤查與第三方查驗，掌握產品從原料、生產到使用等生命周期各階段的溫室氣體排放情形，作為產品減碳、供應鏈管理及永續資訊揭露的重要依據。

隨著國際碳關稅上路及供應鏈減碳要求日益嚴格，企業對符合國際標準及主管機關規範的產品碳足跡查驗需求也持續增加。資誠普華綠色科技公司總經理李宗哲表示，企業正面臨來自供應鏈、客戶及投資人的減碳壓力，建立透明、可信賴的產品碳資訊已成為永續管理的重要工作。

資誠普華綠色科技公司長期投入溫室氣體第三方查驗，熟悉國際標準及國內法規，也累積服務多元產業的實務經驗。繼2025年取得環境部組織型溫室氣體合格查驗機構資格後，今年再取得產品碳足跡合格查驗機構資格，未來將持續秉持獨立、公正、專業的原則，提供高品質查驗服務。

資誠普華綠色科技公司表示，未來將結合PwC Taiwan的專業資源與產業經驗，提供企業從組織層級到產品層級的完整查驗服務。面對全球淨零排放趨勢，將協助企業掌握產品碳排放資訊、強化供應鏈溝通基礎，並因應日益提高的減碳與資訊揭露要求，穩健推動低碳轉型與永續發展。

碳足跡 環境部

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