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「紅葉蛋糕」插旗台中 首店落腳文心路、台灣大道市府捷運站商圈

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
紅葉蛋糕插旗台中，首店落腳捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢，記者宋健生／攝影
紅葉蛋糕插旗台中，首店落腳捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢，記者宋健生／攝影

被稱為奶油蛋糕界天花板的「紅葉蛋糕」正式插旗台中，首店落腳西屯區文心路、台灣大道市府捷運站商圈，預計8月6日試營運。作為跨出雙北的第一站，新店看板剛上架，立刻引起社群熱議。

實登資料顯示，紅葉蛋糕承租的店面位於台中市西屯區文心路三段49號、51號的一、二樓，建物面積合計111.72坪，每坪月租約900元，該棟大樓屋齡已42年，紅葉蛋糕簽了5年租約。

市調指出，目前文心路的店面租金普遍落在每坪1,000元以上，七期新市政中心的店面租金更上看每坪1,500至3,500元。紅葉蛋糕單坪租金不到1,000元，房仲業者直呼「相當划算」。

紅葉蛋糕創立於1966年，迄今已60年，是全台第一家鮮奶油蛋糕專賣店，以濃郁不膩口的鮮奶油與蓬鬆蛋糕體聞名，是眾多明星藝人、政商人士慶生祝賀的首選品牌，也被不少網友喻為「奶油蛋糕界的天花板」。

紅葉蛋糕過去僅在北部有分店，多集中在人口密集、商業活絡地段，包括台北天母、信義、大安、板橋、永和及新竹等地，近年偶爾南下中南部快閃，此次開出中部首家門市，消息一出便在中部眾多社群引發熱議。

紅葉蛋糕台中首店落腳於文心路三段，區位條件優異，店面緊鄰七期新市政中心，在捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢，可吸引七期高消費族群。

不過，不少民眾也說，文心路停車不易，以紅葉蛋糕的人氣，預料試營運應該會造成交通大打結。目前，門市仍在做最後裝修，預計6日試營運。

台中市近幾年人口穩定成長，加上消費市場持續升溫，已成為各大餐飲與百貨零售品牌展店的重要戰場。文心路串聯七期、逢甲、崇德等主要商圈，兼具交通、人流與生活機能優勢，更是台中的一級戰區。

此次紅葉蛋糕插旗於此，除了展現品牌看好台中市場潛力，也反映經典品牌持續擴張版圖、搶攻新客群的企圖心，未來營運表現值得市場關注。

紅葉蛋糕是全台第一家鮮奶油蛋糕專賣店，被不少網友喻為「奶油蛋糕界的天花板」。記者宋健生／攝影
紅葉蛋糕是全台第一家鮮奶油蛋糕專賣店，被不少網友喻為「奶油蛋糕界的天花板」。記者宋健生／攝影

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