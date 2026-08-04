新北、南投、台南及高雄6中央社宅招租 14日起申請、明年3月入住

國家住宅及都市更新中心今辦中央社宅2026年第3季招租發布會。除了落實全齡照顧與弱勢保障外，更強化對青年與育兒家庭的居住支持。招租範圍涵蓋新北、南投、台南及高雄等4縣市共6處社宅，釋出共1500戶，8月14日至9月14日正式申請，估12月16日公開抽籤，最快明年3月1日起入住。

國家住都中心表示，本季以「挺成家，支持生養」為號召，持續保留至少20%「婚育戶」、共300戶供申請，育有未成年子女家庭的租期最長可住6年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可達12年，結合社區內規畫的友善社福設施與優質物管團隊，全力為育兒家庭減壓，讓年輕夫妻無須頻繁搬遷，能安心規畫孩子成長的黃金十年。

國家住都中心指出，中央社宅依法保障一定比例戶數供經濟或社會弱勢身分民眾，同時也歡迎符合資格的一般民眾踴躍申請。凡年滿18歲國民，符合設籍、就學或就業等規定，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合招租資格者，皆有機會入住中央社宅。

本季6案社宅中，新北市板橋區「玫瑰好室」及「江翠好室」皆位於江翠北側重畫區，緊鄰新板特區，可快速往返三鐵共構的板橋車站；鶯歌區「鶯陶安居」則鄰近捷運三鶯線、鶯歌老街及新北市美術館，串聯北北桃的高效通勤與豐富的藝文生活。

南投縣首案中央興辦社宅「公誠安居」，坐落於埔里核心生活圈，為在地居民提供宜居的新選擇。台南市南區「開南安居」鄰近安平產業園區，提供在地就業人口及家庭便利的居住環境；高雄市仁武區「仁武安居」則靠近仁武產業園區及南科楠梓園區，可快速銜接國道1號、國道10號及左營高鐵生活圈。

國家住都中心表示，本次招租今正式公告，將於8月14日至9月14日受理申請，中央社宅採24小時線上申請，民眾可至「安居好室入口網」(https://www.socialhousing.tw)查詢，或洽招租諮詢專線（02）8979-1799。

國家住都中心第三季招租範圍涵蓋新北、南投、台南及高雄等4縣市共6處社宅，釋出共1500戶，8月14日至9月14日正式申請，估12月16日公開抽籤，最快明年3月1日起入住。圖／國家住都中心提供