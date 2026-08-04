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亡靈有話讓J藥師溝通！《通靈藥師的處方箋》榮登博客來排行榜第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
J藥師作客謝哲青節目《小青書》，影片觀看突破36.5萬次。她直言死亡僅是脫下肉體布偶裝，靈魂依然存在，溫暖生死觀引爆熱議，帶動著作登博客來榜首。示意圖／Ingimage
J藥師作客謝哲青節目《小青書》，影片觀看突破36.5萬次。她直言死亡僅是脫下肉體布偶裝，靈魂依然存在，溫暖生死觀引爆熱議，帶動著作登博客來榜首。示意圖／Ingimage

大部分的人都怕死，因為對於死後的世界未知，會產生無邊無際的想像，於是心生恐懼。但在《通靈藥師的處方箋》作者J藥師的眼中，死亡是重生的開始，人從出生起就是一趟向著死亡的旅程，肉體像是一套布偶裝，死亡只是我們脫下了布偶裝，靈魂仍然以其他形式存在，因此，死亡與活著其實是同一件事。

以上是J藥師在YouTube節目《小青書》中，與主持人謝哲青暢談的內容，影片觀看次數已突破36.5萬次，著作《通靈藥師的處方箋》也再次受到矚目，自影片播出以來，持續登上博客來即時榜，更多次位居第一名。

J藥師以她體內具備的「靈魂探測器」，多年來協助超過500位個案，讓那些來不及說的、至今想不通的未解與無解，有機會被聽見、被回應。書中收錄16則人與靈真實互動的故事：

能看出我媽還能活多久嗎？我不是不想照顧她，只是快撐不下去……。

我兒子很孝順，還說要皈依，怎麼會自殺？祂是不是有委屈？

我的工作運一直很好，賺錢不難，但就是留不住。是上輩子的業障作祟？

人真的會「卡到陰」？我跟這個「陰」又無仇，為何要找上我？

面對這些科學無法解釋、情感難以負荷的難題，J藥師一一給出處方，以一段為特定靈魂量身調配的歷程，在理性與感知之間，替痛苦找到出口。

大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師
大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師

藥師 溝通 謝哲青 博客來

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