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捷迅：海空運下半年價量齊揚、艙位為王

中央社／ 台北4日電

物流承攬商捷迅總經理孫鋼銀表示，下半年海空運市場受AI硬體拉貨與地緣政治雙重驅動，呈現價量齊揚態勢，海空運均面臨「艙位為王」局面；過去由電商主導空運的時代暫歇，改由AI擔綱動能，毛利也因此成長。

捷迅發布今年上半年營運財報，第2季營收新台幣19.55億元，季成長34.27%，年減4.27%，每股盈餘（EPS）2.11元，季成長210.29%，較去年大幅成長1511.19%，累計上半年每股盈餘2.79元，年增46.13%。

捷迅指出，第1季積極針對獲利表現較低的客戶進行結構性調整，第2季起獲利顯著成長，配合海運費調漲及空運貨量急增，效益也顯示在充分將營運資金投入在最具競爭力的服務項目上，毛利提升來自空運比例調整，電商比例自過去3成下降，AI相關空運出貨提升。

展望下半年，孫鋼銀表示，抱持樂觀看法，7月起市場已較以往提前進入電子產品出貨旺季，加上AWS、Google等新一代AI伺服器機櫃與高科技半導體陸續出貨，AI及周邊產業訂單滿載，空運艙位需求極為強勁，預期市場供給將持續吃緊，運價有望持續成長。

海運部分，孫鋼銀表示，北美線受惠客戶趕出貨效應，艙位同樣呈現供不應求，這波物流運輸的熱絡需求預計將一路延續至第4季年底購物盛季。

孫鋼銀表示，下半年海空運市場受AI硬體拉貨與地緣政治雙重驅動，呈現價量齊揚態勢，航空貨運將迎來強勁旺季，AI伺服器機櫃與半導體設備會集中出貨。

海運方面，捷迅表示，由於供需持續失衡，因應紅海危機常態化繞道，市場實質運力被嚴重消耗，疊加北美與歐洲零售商擔心關稅政策變動而提前「恐慌性補庫存」，海運旺季提早引爆，第3季運價將維持高位。

整體而言，捷迅表示，下半年海空運均面臨「艙位為王」局面，「未來要逐步增加客戶艙位，不排除朝向AI包機的方式處理」，目前空運價格8月中旬會再因應燃油費調漲，今年5月開始AI出貨帶動空運暢旺，加上第3季傳統消費電子出貨拉大需求量，帶動第3季空運價格提升，「7月比5、6月高，8月又比7月高，每公斤增加新台幣10、20元」。

面對供應鏈重組及地緣政治波動，捷迅表示，持續推進全球的策略規劃及布局，包括推廣位於美國德州達拉斯的保稅倉物流服務，已於7月在自購土地及自建現代化、客製化系統投入運作，擴充延伸性倉儲與末端配送業務。

捷迅 物流 財報

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