全國首例！高雄廢耕鳳梨田變身碳匯森林 30年創420噸碳權

全國首例！高市農業局通過大寮區明善段造林碳匯專案，原本閒置、每逢清明節火警頻傳的1.12公頃廢耕鳳梨田，將栽植1350株相思樹，以碳匯、生態復育、森林防火與公有土地活化，預估30年可累積420噸二氧化碳當量碳權，為地方政府推動碳權開闢新路。

這處基地位於大寮區都市計畫保護區，原本是荒廢鳳梨田與雜草地，鄰近墓區，一到掃墓季節屢傳火警，管理不易，也影響周邊農地安全。

農業局透過環境部「微型規模自願減量專案」機制，將問題土地轉化為都市森林，讓減碳、防災與土地治理一次到位。

樹種選擇經過考量，全數種植台灣原生種相思樹，生長快速、碳吸存能力佳，葉片含水率高、油脂含量低，較不易助長火勢蔓延；樹皮與木材燃燒時容易形成炭化保護層，可降低燃燒速度，因此兼具造林碳匯及森林防火雙重功能。

農業局規畫，未來6年黃金撫育期將持續投入澆灌、刈草、除蔓、修枝及病蟲害防治等工作，於基地周邊設置防火隔離帶，清明期間也將加強巡護，確保森林順利成長，依估算，30年專案期間可累積約420噸二氧化碳當量的減量額度。

這項專案歷時1年多才完成註冊，期間在農業部林業及自然保育署屏東分署、林業試驗所協助下完成規畫，並通過國際第三方驗證機構DNV查驗，最後再經環境部專家學者完成文件審查、現勘及詢答，才正式取得資格，也讓高雄成為全國第一個完成造林碳匯自願減量專案註冊的地方政府。

農業局長姚志旺表示，微型規模專案取得的碳權有限，但造林帶來的不只是減碳，更涵蓋土地活化、森林防火、生態復育及改善都市微氣候等多重效益這項成果，不只是高雄淨零政策重要里程碑，也為全國地方政府推動造林碳匯提供可複製的示範模式。

高市農業局長姚志旺和副局長高鎮遠於高雄市碳權計畫暨碳資產實踐論壇分享「大寮區明善段造林與植林碳匯專案」。圖／高雄市農業局提供

高市農業局長姚志旺和副局長高鎮遠於高雄市碳權計畫暨碳資產實踐論壇分享「大寮區明善段造林與植林碳匯專案」。圖／高雄市農業局提供