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崇舜強化臺灣營運布局 中壢展示中心啟用

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
崇舜近期在桃園設置「中壢廠辦展示中心」。崇舜／提供
崇舜近期在桃園設置「中壢廠辦展示中心」。崇舜／提供

特化業者崇舜（7763）深化特殊化學品及高階電子材料市場布局，近期於桃園中壢設置「中壢廠辦展示中心」，整合產品展示、技術交流、客戶接待及商務洽談等多元功能。崇舜表示，中壢展示中心不僅是公司對外展示產品與技術成果的重要窗口，也將成為深化客戶合作、掌握市場需求及推動新產品應用的交流平台。

崇舜指出，中壢展示中心已於7月22日正式啟用，開幕活動由崇舜經營團隊與各界貴賓共同參與，台灣電子材料領導廠商國精化學（4722）與雙鍵（4764）化工皆由重要代表出席。國精化學張雁翔經理撥冗參與，雙鍵化工蔡茂德董事長更親臨現場。

崇舜表示，中壢展示中心透過系統化的產品陳列、應用說明及空間規劃，呈現崇舜核心材料在不同產業鏈環節的功能與價值，協助客戶了解相關原材料如何由硬化劑、雙馬來醯亞胺樹脂（BMI）等上游材料，進一步應用於銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB），並延伸至AI 伺服器、高速運算及其他高階電子終端產品。

崇舜指出，過去材料產品的技術交流多仰賴個別簡報、樣品說明或客戶現場拜訪，中壢展示中心啟用後，可將產品特性、應用領域及產業鏈關係更完整地呈現，有助於提升溝通效率，並讓客戶、供應商與合作夥伴更具體理解公司的研發方向及產品發展策略。

崇舜董事長鍾文清表示，中壢展示中心的啟用，不只是新增一處產品展示空間，更代表崇舜持續深化客戶服務及產業合作的決心。未來將持續以研發創新、品質穩定及客戶需求為核心，推動新產品開發與應用拓展，並透過與產業鏈夥伴的密切合作，掌握高階電子材料市場的發展機會。

在營運據點布局方面，崇舜將依公司中長期發展規劃，持續強化台灣研發、產品展示、技術服務及生產能力。中壢展示中心將與公司既有研發、生產及銷售據點相互支援，成為連結客戶需求與內部產品開發的重要窗口。

此外，公司亦持續推進彰濱新廠相關建置規劃，以因應未來新產品量產及營運成長需求。透過新產品開發、既有客戶合作深化、產能配置優化及台灣營運據點建置，崇舜將逐步強化集團整體競爭力，為未來三至五年的營運發展奠定基礎。

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