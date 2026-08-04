免疫功坊長效型GLP-1新藥TE-8105首次人體臨床成果 獲雙重國際肯定

抗體之父張子文創立的免疫功坊4日宣布，該公司研發的長效型 GLP-1 受體促效劑TE-8105，其首次人體臨床試驗Phase 1/2a研究成果，已正式發表於國際臨床藥理學期刊 《Journal of Clinical Pharmacology》。

這項研究亦獲邀在第20屆世界基礎與臨床藥理學大會（20th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2026, WCP2026）進行專題演講與海報發表，顯示TE-8105 的首次人體臨床研究成果已獲國際學術界高度關注。

目前，TE-8105的Phase 2b臨床試驗預計今年第4季於澳洲、台灣同步啟動，將進一步評估不同劑量策略於肥胖患者的療效、安全性及代謝改善效果，並同步探索第二型糖尿病、代謝功能相關脂肪性肝炎等適應症。免疫功坊將持續推進 TE-8105 全球臨床開發布局，期望發展為新一代長效型 GLP-1 治療方案，為全球肥胖及代謝疾病患者提供更便利、安全且具競爭力的治療選擇。

免疫功坊表示，《Journal of Clinical Pharmacology》為臨床藥理學與藥物開發領域的國際知名期刊，長期刊載藥物動力學（PK）、藥效學（PD）、安全性評估及首次人體試驗等研究成果；WCP2026 則為全球基礎與臨床藥理學領域最具代表性的國際學術盛會之一，匯聚來自世界各地藥理學、臨床開發及轉譯醫學專家學者。

此次TE-8105 臨床試驗的主要研究主持人Thomas M. Polasek獲邀分享首次人體試驗成果及臨床藥理特性，與會者對TE-8105所展現的長效作用深感興趣，認為其有望實現較現有GLP-1受體促效劑更低頻率的皮下給藥，凸顯其長效 GLP-1 治療策略的創新優勢與臨床應用潛力，也代表此成果同時獲得國際同儕審查期刊及世界級學術交流平台的肯定。

TE-8105 採用免疫功坊自主研發的「脂肪酸束（Fatty Acid Bundle）」平台技術，透過創新分子設計將修飾後 GLP-1 與脂肪酸束結合，以延長藥物於體內的作用時間。此次發表之臨床研究結果顯示，TE-8105 平均血中半衰期約 120 小時（約 5 天），其藥物動力學特性支持未來較低頻率的給藥策略，有望提升患者長期治療便利性與依從性。

本次臨床研究結果顯示TE-8105 具有良好的安全性與耐受性。治療相關不良事件主要為GLP-1 類藥物引起的胃腸道不適，包括噁心、腹痛、便秘及嘔吐，但受影響的受試者比例低且屬輕度，未觀察到與藥物相關的嚴重不良事件。在初步療效方面，受試者於試驗期間呈現體重下降及多項代謝指標改善趨勢，其中部分受試者達到具臨床意義的體重減輕幅度，顯示 TE-8105 在肥胖及相關代謝疾病治療領域具有良好的臨床開發潛力。

近年來，GLP-1 受體促效劑已重新定義肥胖與第二型糖尿病的治療模式，並持續拓展至心血管疾病、慢性腎臟疾病、代謝功能相關脂肪性肝炎（MASH）、肥胖患者之阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）及其他代謝疾病領域。

根據 Grand View Research 預估，全球GLP-1減重藥物市場將由 2024 年約 138.4 億美元快速成長至 2030 年約 488.4 億美元，年複合成長率（CAGR）約 18.5%；若涵蓋所有抗肥胖藥物，市場規模更可望於 2030 年突破 770 億美元，顯示全球代謝疾病治療市場仍具高度成長潛力。

免疫功坊表示，TE-8105 臨床研究成果同步獲得國際期刊發表及世界級藥理學大會邀請發表，不僅彰顯公司在長效胜肽藥物研發與臨床開發方面的創新實力，也進一步提升 TE-8105 在全球新藥開發領域的能見度，為未來國際合作、授權洽談及全球臨床開發奠定重要基礎。