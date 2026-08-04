「紅葉蛋糕」插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

知名老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」正式插旗中部市場！根據最新實價登錄資料揭露，紅葉蛋糕近期租下位於台中市西屯區文心路三段49號與51號的1、2樓店面，總面積達111.7坪，每月租金10萬元，換算下來每坪月租金僅約900元。業界普遍認為，能以每坪低於千元的價格租下文心路百坪店面，CP值相當不錯。

紅葉蛋糕1966年創立，迄今已60年，是全台第一家鮮奶油蛋糕專賣店，以濃郁不膩口的鮮奶油與蓬鬆蛋糕體聞名，是眾多明星藝人、政商人士慶生祝賀的首選品牌，也被不少網友喻為「奶油蛋糕界天花板」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，過去紅葉蛋糕的拓點版圖多集中在新竹以北、人口密集、商業活絡的地段，包括台北天母、信義、大安、板橋、永和及新竹等地，此次開出中部首家門市，消息一出便在台中眾多社群引發熱議。

她表示，紅葉蛋糕台中首店落腳於文心路三段，區位條件相當優異，一來店面緊鄰七期新市政中心，在捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢，可吸引七期高消費族群。

二來區段串聯櫻花生活圈、逢甲商圈，除了在地居民外，上班族、商務客、學生族群及觀光人潮皆可能成為消費來源，對於以生日蛋糕、節慶蛋糕為主的品牌而言，可形成穩定且多元的客群基礎。

莊思敏指出，目前文心路的店面租金普遍落在每坪1,000元以上，七期新市政中心的店面租金更是上看每坪1,500元至3,500元不等。

紅葉蛋糕此次承租的建物雖然屋齡已有42年之高，屬於較老舊的中古屋，但擁有百坪的大坪數空間與雙門牌面寬優勢，該店面每月租金10萬元，折算下來每坪租金僅約900元，CP值相當不錯，在整體營運成本的控制上具備一定的競爭力。

莊思敏指出，台中近年人口穩定成長，加上消費市場持續升溫，已成為各大餐飲與零售品牌展店的重要戰場。文心路串聯七期、水湳、逢甲等主要商圈，兼具交通、人流與生活機能優勢，更是台中的一級戰區。

此次紅葉蛋糕插旗於此，除了展現品牌看好台中市場發展潛力外，也反映經典品牌持續擴張版圖、搶攻新客群的企圖心，未來營運表現值得市場關注。根據紅葉蛋糕官網，紅葉台中店將於本月6日試營運。