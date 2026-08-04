快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

「紅葉蛋糕」插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
紅葉蛋糕台北仁愛店 圖／取自google 地圖
紅葉蛋糕台北仁愛店 圖／取自google 地圖

知名老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」正式插旗中部市場！根據最新實價登錄資料揭露，紅葉蛋糕近期租下位於台中市西屯區文心路三段49號與51號的1、2樓店面，總面積達111.7坪，每月租金10萬元，換算下來每坪月租金僅約900元。業界普遍認為，能以每坪低於千元的價格租下文心路百坪店面，CP值相當不錯。

紅葉蛋糕1966年創立，迄今已60年，是全台第一家鮮奶油蛋糕專賣店，以濃郁不膩口的鮮奶油與蓬鬆蛋糕體聞名，是眾多明星藝人、政商人士慶生祝賀的首選品牌，也被不少網友喻為「奶油蛋糕界天花板」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，過去紅葉蛋糕的拓點版圖多集中在新竹以北、人口密集、商業活絡的地段，包括台北天母、信義、大安、板橋、永和及新竹等地，此次開出中部首家門市，消息一出便在台中眾多社群引發熱議。

她表示，紅葉蛋糕台中首店落腳於文心路三段，區位條件相當優異，一來店面緊鄰七期新市政中心，在捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢，可吸引七期高消費族群。

二來區段串聯櫻花生活圈、逢甲商圈，除了在地居民外，上班族、商務客、學生族群及觀光人潮皆可能成為消費來源，對於以生日蛋糕、節慶蛋糕為主的品牌而言，可形成穩定且多元的客群基礎。

莊思敏指出，目前文心路的店面租金普遍落在每坪1,000元以上，七期新市政中心的店面租金更是上看每坪1,500元至3,500元不等。

紅葉蛋糕此次承租的建物雖然屋齡已有42年之高，屬於較老舊的中古屋，但擁有百坪的大坪數空間與雙門牌面寬優勢，該店面每月租金10萬元，折算下來每坪租金僅約900元，CP值相當不錯，在整體營運成本的控制上具備一定的競爭力。

莊思敏指出，台中近年人口穩定成長，加上消費市場持續升溫，已成為各大餐飲與零售品牌展店的重要戰場。文心路串聯七期、水湳、逢甲等主要商圈，兼具交通、人流與生活機能優勢，更是台中的一級戰區。

此次紅葉蛋糕插旗於此，除了展現品牌看好台中市場發展潛力外，也反映經典品牌持續擴張版圖、搶攻新客群的企圖心，未來營運表現值得市場關注。根據紅葉蛋糕官網，紅葉台中店將於本月6日試營運。

台中 社群 實價登錄

延伸閱讀

廖老大手搖飲再傳1分店收攤！昔日513家剩2家 網嘆：可憐的是加盟主

止跌回穩 北市住宅價格終結連四季下滑、預售屋單價反彈

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

預售交易超車板橋！賴正鎰：新莊房市吃到的不只是人口紅利

相關新聞

「紅葉蛋糕」插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

知名老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」正式插旗中部市場！根據最新實價登錄資料揭露，紅葉蛋糕近期租下位於台中市西屯區文心路三段49號與51號的1、2樓店面，總面積達111.7坪，每月租金10萬元，換算下來每坪月租金僅約900元。業界普遍認為，能以每坪低於千元的價格租下文心路百坪店面，CP值相當不錯。

包租龍頭兆基爆雷 國家住都中心：嚴厲譴責對董事長花敬群的抹黑指控

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，針對民眾黨團召開記者會，指稱國家住都中心及董事長花敬群涉及圖利兆基屋管一事，國家住都中心上午表示，強烈譴責扭曲抹黑指控。

台南捷運藍線將動工 信義房屋專家：沿線房價「平實營區」最搶眼

台南捷運藍線基本設計經費獲行政院審議通過，市府啟動發包程序，六都最後一塊捷運拼圖到位。信義房屋分析，沿線10站中平實營區新案房價站穩6字頭最搶眼，東橋、文化中心站點行情也有撐。

《Pokémon Pokopia擴充票》首彈明日登場 百變怪玩家們躍躍欲試

任天堂Switch 2超人氣遊戲《Pokémon Pokopia》即將在8月5日正式推出付費更新《Pokémon Pokopia擴充票》第一彈「冒泡泡海底的城鎮」，並有望公布第二彈內容，而首彈不僅玩家們可學會免費的技能「潛水」到海底城鎮展開新的冒險，且還新增防暈眩功能，提升遊戲體驗。

新店寶高園區報編案過關 9.4公頃鎖定AI、電動車與醫材產業

新北市政府推動「新店寶高智慧產業園區」擴建再跨一步。內政部都市計畫委員會今審議通過主要計畫，未來寶高園區一、二期合計面積約9.4公頃，將鎖定AI、智慧電動車及高階醫療器材等產業進駐，預計投入超過300億元，估計可創造每年183億元產值。

台中單元二「垂直森林聚落」翻轉豪宅版圖 預售均價站穩8字頭

義大利「垂直森林」引領全球建築綠化浪潮，台中市單元二在政策鼓勵與開發企業共同投入下，形成全台獨有的「垂直森林聚落」，聖揚機構、精銳、陸府、新業、哲園、雙橡園等指標建商接力進場，預售均價站穩8字頭，成為台中豪宅指標區域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。