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《Pokémon Pokopia擴充票》首彈明日登場 百變怪玩家們躍躍欲試

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
《Pokémon Pokopia擴充票》第一彈「冒泡泡海底的城鎮」將在8月5日登場。 圖片提供/寶可夢官方
《Pokémon Pokopia擴充票》第一彈「冒泡泡海底的城鎮」將在8月5日登場。 圖片提供/寶可夢官方

任天堂Switch 2超人氣遊戲《Pokémon Pokopia》即將在8月5日正式推出付費更新《Pokémon Pokopia擴充票》第一彈「冒泡泡海底的城鎮」，並有望公布第二彈內容，而首彈不僅玩家們可學會免費的技能「潛水」到海底城鎮展開新的冒險，且還新增防暈眩功能，提升遊戲體驗。

《Pokémon Pokopia》為寶可夢遊戲系列中首款沙盒型遊戲，遊戲自由度相當高，玩家們扮演變身成人類的百變怪，透過不斷改善城鎮環境、建造棲息地，把原本空無一人的城鎮，打造成寶可夢們願意回來居住的地方。

據悉，《Pokémon Pokopia》發售4天全球銷量突破220萬套（其中，日本銷量超過100萬套），截至2026年3月底已突破400萬套，當時一度在全球遊戲市場掀起現象級熱潮。

這次新推出的《Pokémon Pokopia擴充票》，將分為3個部分推出，第一彈「冒泡泡海底的城鎮」預計在8月5日上線，第二彈將會推出新功能，預計2026年冬季推出，第三彈則會增加新城鎮，預計2027年推出。

除推出新的劇情與城鎮外，官方為減少玩家「暈3D」的情況，也提供「防暈設定」，在Ver.2.0.0免費更新後，玩家可在遊戲畫面上設定邊框，或是在畫面設定準心，能大幅降低暈眩感。

由於寶可夢本身就是非常火熱的IP，包括皮卡丘、噴火龍、伊布等均受到許多人喜愛，且今年剛好是寶可夢創立30周年，吸引許多粉絲關注，加上遊戲內容與打鬥無關，屬於自由度極高的沙盒型遊戲，因此受眾的族群更加廣泛。

業界人士表示，除了寶可夢這個超級IP加持外，該遊戲本身就如同《動物森友會》，具備高度自由性，玩家即使不過主線任務，依然可以在遊戲中暢玩數十個小時而不感到疲倦，原因在於每個人建造的寶可夢棲息地都不同，且寶可夢種類繁多，讓遊戲內容更加豐富。

寶可夢 任天堂

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