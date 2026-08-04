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新店寶高園區報編案過關 9.4公頃鎖定AI、電動車與醫材產業

聯合報／ 記者張策林昭彰／新北即時報導
新店寶高智慧產業園區一、二期範圍示意圖。圖／新北市府提供
新店寶高智慧產業園區一、二期範圍示意圖。圖／新北市府提供

新北市政府推動「新店寶高智慧產業園區」擴建再跨一步。內政部都市計畫委員會今審議通過主要計畫，未來寶高園區一、二期合計面積約9.4公頃，將鎖定AI、智慧電動車及高階醫療器材等產業進駐，預計投入超過300億元，估計可創造每年183億元產值。

新北市府表示，此案為首座由市府主導報編的產業園區，主要計畫歷經3次內政部都委會專案小組及土地徵收審議小組審議，今天獲內政部都委會第1106次會議通過，後續將加速相關程序，推動園區一、二期整體開發。

新北市長侯友宜表示，產業用地是城市競爭力及企業布局全球的重要基礎，市府近年將過去的公墓用地及公有閒置土地活化，轉型為新店指標性產業園區。面對全球高科技產業供應鏈重組，市府希望透過園區整體規畫，引進前瞻產業，同時結合生態綠能及公共設施，帶動地方產業轉型與經濟發展。

城鄉局表示，寶高園區北側鄰近新店榮工轉型地區及裕隆城，距離捷運七張站、未來捷運南環段Y5站均約1公里，具交通區位優勢。此次整體計畫範圍約9.4公頃，除規畫產業用地，也將設置約3公頃公共設施。

公共設施內容包括計畫道路、3處滯洪公園，以及規畫運動場館、公共停車場及社會福利設施的機關用地。市府表示，希望園區除提供產業發展空間，也能兼顧周邊居民休憩、交通與生活需求。

經發局表示，寶高園區一期於2019年啟動開發，2021年完工啟用，以智慧及永續概念規畫，園區內設有公托中心、綠地及智慧管理系統，並曾獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎，以及全球卓越建設獎金、銀獎等肯定。

目前一期園區已有鴻海、Tesla、Garmin及研揚等企業進駐。市府為擴大產業發展量能，後續啟動二期開發計畫，預計投入超過300億元資金，一、二期完成後，估計每年可創造183億元產值，並持續吸引企業投資及增加地方就業機會。

市府表示，主要計畫通過後，將加快後續都市計畫、用地取得及工程推動程序，盼將寶高園區打造為結合智慧科技、永續生態及公共服務的產業聚落。

新店寶高智慧產業園區一期不僅是產業重鎮，更是實現「生產、生活、生態」三生共融理。圖／新北市府提供
新店寶高智慧產業園區一期不僅是產業重鎮，更是實現「生產、生活、生態」三生共融理。圖／新北市府提供

新店寶高智慧產業園區自110年完工以來，已吸引鴻海、特斯拉、Garmin等國內外大廠進駐。圖／新北市府提供
新店寶高智慧產業園區自110年完工以來，已吸引鴻海、特斯拉、Garmin等國內外大廠進駐。圖／新北市府提供

新店寶高智慧產業園區未來開發示意圖。圖／新北市府提供
新店寶高智慧產業園區未來開發示意圖。圖／新北市府提供

醫材 電動車 內政部

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