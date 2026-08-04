台中單元二「垂直森林聚落」翻轉豪宅版圖 預售均價站穩8字頭

義大利「垂直森林」引領全球建築綠化浪潮，台中市單元二在政策鼓勵與開發企業共同投入下，形成全台獨有的「垂直森林聚落」，聖揚機構、精銳、陸府、新業、哲園、雙橡園等指標建商接力進場，預售均價站穩8字頭，成為台中豪宅指標區域。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，具有低密度開發特色的單元二重劃區，地理位置緊鄰七期，過往開發初期常以「大七期」或「七期後花園」為代名詞。

然而，在自然共好的居住趨勢下，加上單元二花園城市的開發成績有目共睹，成功翻轉台中「豪宅區」定義，許多高端客群對自然環境的追求遠勝奢華建築，近期單元二的預售價格表現甚至已超車七期部分個案。

根據158空間網資訊，統整台中七期與單元二近2年1至6月的成交價表現，其中，七期預售均價今年與去年相比略有微幅下修至81.7萬元/坪左右；單元二則是維持82萬元/坪上下，並與七期齊頭並進，顯示單元二房價表現強勁，區段價值也已普遍受高端客認可。

不僅預售屋價格節節攀升，單元二屋齡6年的成屋社區「采揚晴空」，也出現每坪72萬元的轉手交易紀錄。業界分析指出，台中單元二躍居高價豪宅區，土地成本高漲並且一地難求，開發商多以中大坪數格局規劃以求開發效益，區內中小坪數、總價門檻低的產品成為稀有搶手貨。

如「聖揚樂晴空」正是單元二稀缺的中小坪數產品，規劃25至38坪、2至3房格局。基地座落新富園道特區核心地段，緊鄰74號快速道路匝道，不論北往七期新光三越商圈、南向台中高鐵站，都僅需約10分鐘車程。

正因為「聖揚樂晴空」座落在七期、高鐵中心點的絕佳區位，也讓建築立面上超大尺度「雲享陽台」設計格外吸睛，連原本就住同一區、不同建案的客戶也出手購置，作為工作室或是ME TIME(自我放空)空間使用。

該案陽台採取純白色調、圓弧底座，有網友直呼神似「小叮噹神奇口袋」，有如放大版任意門，恰與建案預售時期主打的「100種陽台生活」理念有異曲同工之處。

聖揚機構經理陳永翔指出，「聖揚樂晴空」深達4米的大陽台空間，等同多出一間「戶外客廳」、「第二起居室」，讓「百變空中生活」的想像得以真實實現。該案在完工後釋出部分保留戶別，吸引不少科技菁英與自營商購置。

此外，同樣是今年落成的「精銳SKY ONE」，極富特色的曲線陽台造型來自於遊艇甲板意象，整體概念隱含乘風破浪的寓意，也為單元二的「垂直森林聚落」增添藝術性。該案產品規劃為54至61坪、3至4房產品，也有不少來自企二代與科技業買家。

台中市單元二宜居建築新案概況一覽。資料來源：市調與公開資料