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止跌回穩 北市住宅價格終結連四季下滑、預售屋單價反彈

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市今年第1季不動產市場出現回穩跡象！據台北市政府地政局最新統計，住宅價格指數回升至127.16，較前一季上升0.22%，終止自去年第一季以來連續4季下滑趨勢；預售屋平均成交單價回升至每坪130.22萬元，季增3.38%，住宅租金則持續溫和上漲，整體市場呈現「量回穩、價盤整」發展態勢。

台北市地政局統計，今年第一季住宅市場交易仍偏保守，其中住宅買賣交易量及交易總額較前一季分別減少8.88%及23.34%，不過住宅價格指數為127.16，較前一季微升0.22%，終止連續下滑走勢，但仍較去年同期下跌1.92%。預售市場方面，交易量及交易總額較前一季分別減少27.26%及20.39%，但全市平均成交單價回升至每坪130.22萬元，季增3.38%，產品仍以3房及2房為主流，合計占比達87.13%。租賃市場則維持穩健成長，交易量較前一季增加4.07%、較去年同期增加26.36%，住宅租金指數升至109.48，較前一季上升0.64%、較去年同期上升4.87%，顯示租金仍維持溫和上揚趨勢。

從台北市不動產估價師公會的市場觀點來看，中央銀行本季維持基準利率不變，並考量信用管制措施已初見成效，僅小幅放寬自然人第2戶購屋貸款成數上限至6成，銀行放款政策仍偏向審慎，對不動產市場仍形成一定約束。不過，在此環境下，台北市住宅市場已出現止跌回升跡象。中央銀行本季維持基準利率不變的政策，並考量信用管制措施已初見成效，僅小幅放寬自然人第2戶購屋貸款成數上限至6成，銀行放款政策仍偏審慎，對不動產市場形成一定約束。

在此背景下，台北市住宅市場止跌回升，第一季住宅價格指數為127.16，季增率0.22%，終結自去年第ㄧ季起連續4季下滑的趨勢；12個行政區中有9區指數上升，與前季僅4區上升相比，普遍各區都有較佳表現，並以內湖區成長0.85%最高。

台北市第一季標準住宅總價微幅增至2,015萬元，平均單價微增至每坪65萬元。產品類型出現分化，大樓標準單價微增至每坪80.53萬元，季增率0.07%，公寓產品則下滑至每坪47.8萬元，季減率0.41%，顯示公寓市場需求減少。區域上仍以大安、中正、松山標準單價最高，分別為每坪94.25萬元、84.19萬元及82.88萬元，然而大安區與中正區標準單價皆小幅下滑，顯見高單價區面臨較大壓力。整體而言，臺北市住宅市場已由「價跌量縮」轉為「量回穩、價盤整」發展態勢。

預售市場部分，交易動能下滑，台北市第1季交易量較去年同期減少17.14%。行政區中以北投區交易最熱絡，已連續4季成交量奪冠；內湖區與信義區則因新案供給不足，交易量最少。價格方面，全市預售屋平均成交單價反彈向上至每坪130.22萬元，季增率3.38%。其中，北投區在可開發土地充足及輝達總部確定進駐北投士林科技園區的利多帶動下，表現強勁，單價漲幅達7.11%。

住宅租賃市場方面，台北市住宅租金指數為109.48，季增率0.64%，相較過往每季超過1%的增幅，增速已有所放緩。全市標準租金單價為每坪1,454元。隨著購屋市場觀望情緒漸退，部分租賃需求轉向買賣市場，可能使租金上升壓力得到緩解。至於商辦租賃市場，第1季租金指數為120.09，季增率0.85%、年增率2.59%，租金持續緩步成長。

整體而言，台北市住宅市場在經歷數季修正後，第一季成屋與預售價格皆出現觸底回溫的跡象。展望後市，在臺灣經濟擴張與央行信用政策審慎的背景下，房市是否能持續回溫，仍須密切觀察未來交易量能否穩定增加。

北市 價格 預售屋

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