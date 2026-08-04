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包租龍頭兆基爆雷 國家住都中心：嚴厲譴責對董事長花敬群的抹黑指控

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，針對民眾黨團召開記者會，指稱國家住都中心及董事長花敬群涉及圖利兆基屋管一事，國家住都中心上午表示，強烈譴責扭曲抹黑指控。

國家住都中心表示，兆基屋管公司自社會住宅包租代管第一期以來，主要承接六都政府依採購法所發包之社會住宅包租代管案件，至第五期才開始參與本中心依採購法執行的中央版社宅包租代管業務。

兆基屋管公司目前執行的社宅包租代管案件，2/3為六都政府招標管理，約1/3屬於國家住都中心招標管理，六都市政府招標的案件數為中央案件數的兩倍，數據十分清楚，何來國家住都中心圖利該公司之說。

兆基屋管公司自柯市府時期已是台北市政府最主要的社宅包租代管合作對象，也是新北市與桃園市主要的協力廠商，長期以來穩健服務，並無明顯特殊狀況。

另有關民眾黨團對兆基公司李前董事長與本中心花董事長交情的指控，花敬群表示，與租賃服務業者交朋友，讓政策溝通交流順暢，以有效率推展社宅政策，讓業者充分瞭解法令政策規定，是所有政策推動者該有的做法與態度。花董事長與租服業各縣市公會及業者長期合作交流，公開透明，願意接受各界的監督指教。

花敬群表示，他經常常爬山健行，絕大多數都是自己一個人自由自在獨行，少數與家人與孩子同行，兆基公司約兩三年前辦理平等里水圳健行活動，是唯一一次李董事長同行。有關山友的說法，花董事長尊重兆基公司新聞發布需求。

花敬群 董事長 兆基集團

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