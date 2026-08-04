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想住社宅快看！中央社宅1500戶招租 新北江翠、南投首案都入列

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
中央社宅第3季釋出1500戶。國住都／提供
中央社宅第3季釋出1500戶。國住都／提供

國家住宅及都市更新中心4日宣布，中央社會住宅2026年第3季將於8月14日至9月14日受理申請，共釋出新北、南投、台南及高雄4縣市、6處社宅、合計1,500戶，預計12月16日公開抽籤，最快明年3月1日起入住。

國家住都中心表示，本季最大亮點為新北市江翠北側重劃區首次推出「玫瑰好室」及「江翠好室」兩處社宅。江翠北側重劃區整體生活機能成熟，交通便利，鄰近新板特區及板橋車站，可快速串聯三鐵及雙北生活圈，也是中央社宅近年重點推動區域。今年先推出兩案招租，另外兩案預計明年陸續開放申請，未來將形成完整社宅聚落。

另一亮點則是新北市鶯歌區「鶯陶安居」，基地鄰近今年6月通車的捷運三鶯線，並串聯鶯歌老街、新北市美術館等生活及藝文資源，交通便利性大幅提升。住都中心指出，不少人認為新建社宅位置較偏遠，但此次推出的社宅多位於交通便利、生活機能完善的熱門區域，希望提供民眾兼顧通勤與生活品質的居住選擇。

本季招租也包含南投縣首案中央興辦社宅「公誠安居」，基地前身為台投宿舍區，周邊環境成熟、綠意充足，位於埔里核心生活圈，可望成為當地新的居住選擇，也象徵中央社宅首度落腳南投，進一步擴大全國社宅布局。

另外，台南市南區「開南安居」鄰近安平產業園區，可提供在地就業人口便利居住環境；高雄市仁武區「仁武安居」則鄰近仁武產業園區及南科楠梓園區，並可快速銜接國道1號、國道10號及左營高鐵生活圈，滿足南部科技及產業人才居住需求。

在居住支持措施方面，國家住都中心表示，本季持續保留至少20%、共300戶供婚育家庭申請，育有未成年子女家庭最長可承租6年；若家中有學齡前幼兒，最長租期可延長至12年，搭配社區內規劃的友善社福設施及物業管理服務，讓育兒家庭不必因租約到期頻繁搬遷，能更安心規劃家庭生活。

住都中心指出，中央社宅依法保留一定比例戶數供經濟或社會弱勢身分者申請，同時也開放符合資格的一般民眾申請。凡年滿18歲國民，符合設籍、就學或就業等規定，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合招租資格者，皆可提出申請。

住都中心表示，中央社宅將持續配合區域發展及產業需求推動招租，今年後續還將有嘉義、花蓮等社宅陸續推出，相關資訊預計於第四季招租發布會對外說明，希望透過持續擴大社宅供給，提供不同城市、不同生活型態民眾更多元的居住選擇。

第3季中央社宅第二級至第三級租金總覽。國住都／提供
第3季中央社宅第二級至第三級租金總覽。國住都／提供

第3季中央社宅第一級租金總覽。國住都／提供
第3季中央社宅第一級租金總覽。國住都／提供

南投 社宅 中央社

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