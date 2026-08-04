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非六都房貸壓力也大！這兩縣市晚一年買房多扛逾百萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

六都房價高，非六都買房壓力也不小。根據金融聯徵中心第1季新增房貸資料統計，非六都15個縣市當中，包括新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣及嘉義市，五個縣市平均房貸金額同步創下歷史新高，房價與房貸壓力，均為非六都地區中名列前茅。其中，房貸壓力最高的是新竹縣，第1季平均房貸來到史上新高達1347萬元，增壓幅度也居冠，晚一年入手就要多負擔131萬元，苗栗縣負擔也明顯增壓，晚一年同樣多負擔逾百萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年都會區房價漲勢顯著，房市買氣也逐漸向周邊縣市外溢，尤其部分縣市因具備產業投資、人口移入及就業支撐紅利，更成為房市焦點。其中，新竹縣市受惠於新竹科學園區帶動大量科技人才就業與移居，竹北更發展成科技族群主要聚落，住宅需求穩定，也進一步推升周邊房市表現；苗栗縣同樣受惠桃竹苗大矽谷計畫、新竹外溢效應，串聯竹南科學園區、頭份地區成為科技廊帶推升區段房價；嘉義縣市則有嘉義科學園區、台積電設廠及高鐵生活圈紅利，吸引自住與置產需求進駐，帶動房價補漲力道明顯，房貸規模也同步攀升。

張旭嵐表示，全台房市持續受信用管制影響，投資買盤轉趨保守，市場資金逐漸回歸自住需求，而非六都房市向來以在地自住基本盤為主，因此價量波動相對小。且青安3.0接續支撐首購市場，婚育家庭有機會貸到1500萬，而目前這些縣市的貸款金額多數落在千萬之內，總價也符合門檻，又具產業題材優勢，有利首購族兼顧就業與自住規劃。

觀察非六都各縣市第1季房貸資料，除了南投、基隆、花東地區主力購屋年齡層落在40~50歲，其他縣市多以30~40歲的青壯族群為主力，且部分地區年輕族群占比有增加的趨勢，另外觀察，約有6成縣市購屋偏好3年內新屋，產品類型除了鍾情透天宅，包括新竹縣市、苗栗縣、嘉義市等縣市，均有超過半數購屋族，偏好住宅大樓。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，六都以外地區普遍因青壯年人口外移，部分縣市購屋主力年齡層相對偏高，像嘉義縣市、苗栗等具備產業投資與就業機會的城市，近年受惠科技園區、重大建設帶動，吸引買氣回流，也拉抬年輕購屋族占比逐步提升。相較都會區高房價，多數首購族受限於預算，往往得在屋齡、坪數與地段間取捨，非六都多數縣市房價相對親民，在相同預算下，更有機會入手屋齡新穎、坪數更大的住宅，甚至透天產品。

以苗栗主要房貸熱區頭份市，總價1500萬元以內，仍有機會入手新大樓3房含車位，嘉義市總價千萬元就有機會，吸引不少在地年輕家庭首購，滿足成家及長期自住需求，尤其仰賴青安優貸助攻，也讓首購族更願意進場卡位。

資料來源：台灣房屋
資料來源：台灣房屋

六都 房貸 買房

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