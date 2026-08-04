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補助難敵買氣降溫 桃園電動機車市售比6年大減逾8成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市電動機車新車市售比近6年大減逾8成，新車領牌數也明顯下滑，被審計處點名檢討。圖／桃園市環保局提供
桃園市電動機車新車市售比近6年大減逾8成，新車領牌數也明顯下滑，被審計處點名檢討。圖／桃園市環保局提供

桃園市近年積極推動電動機車汰舊換新，但審計處發現，全市電動機車新車市售比近6年大減逾8成，新車領牌數也明顯下滑，要求市府檢討補助政策及推廣策略。市府環保局回應，受整體車市及民眾購車意願等因素影響，推動成效未如預期，但桃園18歲以上人口電動機車持有率仍居六都第一，未來將持續精進補助措施及推動低碳運輸政策。

審計處指出，市府推動「機車汰舊換新補助計畫」，原訂去年電動機車新車市售比及新領牌數目標為13%、9100輛，後因中央延長燃油機車貨物稅減免等因素，修正為11%、8400輛，但最後仍未達標。

審計處表示，截至去年底，桃園市電動機車登記數達10萬1812輛，占141萬176輛機車的7.22%，雖總量持續增加，但新車銷售動能逐年減弱，全市電動機車新車市售比已由2019年的35.38%降至去年的5.42%，新車領牌數也從3萬4969輛降至3875輛，顯示電動機車市場成長趨勢趨緩，呼籲市府檢討補助政策與推廣策略，提升民眾換購意願。

環保局表示，市府近年持續推動老舊機車汰舊換新及電動機車補助，但受到整體新車市場波動、民眾購車意願、車輛使用年限及既有消費習慣等結構性因素影響，導致新車領牌數及市售比未如預期，後續將持續檢討補助措施，研議更具誘因的多元方案。

環保局指出，截至今年6月底，桃園18歲以上人口電動機車持有率達5.12%，仍居六都第一；此外，1至4期燃油機車約13.7萬輛、二行程機車約1.4萬輛，均為六都最低，顯示老舊高污染機車汰換已逐步展現成果。

環保局表示，未來除持續精進電動機車補助政策，也將同步推動電動公車、桃小巴、能源補充設施及「我的減碳存摺」等措施，打造更完善的低碳運輸環境，持續朝運具電動化與改善空氣品質目標邁進。

機車 電動機車 補助

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