兆基、寄居蟹承辦近3萬件社宅 花敬群：營運正常、房東房客可安心

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否波及社會住宅包租代管業務。國家住都中心董事長花敬群4日表示，目前財務問題主要涉及前兆基集團董事長吳建成及寄居蟹公司董事長林佑任另外成立的投資公司，現階段並未看到對兆基物管及寄居蟹租屋公司的營運造成明顯影響，兩家公司仍正常運作，呼籲房東及房客安心。

花敬群指出，兆基自社會住宅包租代管第一期起即參與地方政府推動的包租代管業務，第五期才開始承接國家住都中心辦理的中央版案件。目前兆基承辦約2萬3,000件包租代管案件，其中約8,000多件為中央案件、約1萬5,000件為地方政府案件；寄居蟹則承辦約6,800件，兩家公司合計約3萬件，占全台地方與中央包租代管有效租約約11萬件中的近四分之一。

花敬群表示，國家住都中心昨日下午已邀請兆基現任董事長及寄居蟹董事長到中心說明營運及財務狀況，初步掌握兩家公司目前財務仍算穩定，也未出現服務異常情形。政府與國家住都中心則持續進行風險控管，一旦未來發生服務無法銜接或公司無法正常營運的情況，已著手規劃案件轉銜機制，並將與六都租賃住宅服務公會及相關業者討論承接方案，確保房東、房客權益及服務不中斷。

他表示，兩家公司長期承辦大量案件，也代表其服務品質長期獲得房東支持與市場肯定。不過，此次事件短期內難免影響房東及社會大眾對包租代管制度的信心，因此國家住都中心除持續掌握業者營運狀況外，也將與各地方政府、公會及業者共同研商後續應變措施，協助建立案件轉銜機制，並維持包租代管制度穩定運作。

針對是否掌握此次公司債事件受影響人數及金額，花敬群表示，外部投資公司發行公司債及債權人相關情況，政府並未掌握，也無法評論，目前仍以確保社會住宅包租代管案件正常服務、保障房東及房客權益為優先。