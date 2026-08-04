國邑旗下普元生技「邑普能」獲 TFDA 醫材許可 完成藥械合一重要拼圖

國邑＊（6875）4日宣布，甫併購完成的高階醫材開發公司普元生技，其自主開發的智慧型呼吸引動吸入裝置已獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）第二等級醫療器材許可證，該產品以自有品牌「邑普能」為名，成為普元生技納入國邑集團後的首項法規成果。

國邑藥品以「藥物劑型」為核心、普元生技以「精準給藥器械」為核心，共同建構藥械合一雙平台；「邑普能」取證，代表雙平台由策略布局進入商業化階段。

國邑藥品表示，雙方整合後已具備從新藥研發、專屬器械設計到產品商業化的一體化能力。「邑普能」已完成L606未來在台灣上市所需的器械準備，也為L606的全球商業化提供完整的產品方案。後續亦將配合L606全球市場推進時程，提前布局各主要市場醫材認證，完善全球商業化準備。

在L606的全球市場上，「邑普能」將依不同市場模式發揮不同商業價值，首先針對亞洲尚未授權市場（如中國大陸、韓國），授權對象取得的不只是藥品，而是完整的藥械合一產品方案，可縮短上市準備時程，降低開發成本，提升授權價值與談判優勢。

其次針對中東及土耳其市場，該區域由Menagen擔任經銷夥伴，待L606取得當地上市許可後，國邑藥品將直接供應藥品及「邑普能」，相關產品銷售將成為集團自有營收來源，建立授權收入以外的產品銷售模式。

第三針對北美、歐洲及日本市場，L606已授權予Liquidia開發及商業化，「邑普能」未來可依市場需求提供給藥器械方案，在既有藥品授權收益之外，進一步延伸器械產品的商業模式，進一步提升整體商業價值。

技術方面，「邑普能」採用普元生技自主開發的呼吸引動控制技術，可依患者吸氣強度精準控制藥物釋放；該平台並可依不同新藥需求進行客製化設計，除支援L606外，未來亦可應用於集團其他吸入產品。

國邑藥品董事長王建治表示：「邑普能」取得TFDA醫材許可，不僅驗證國邑藥械合一平台的策略方向，也讓L606未來在全球市場具備更完整的商業化條件。未來集團將持續整合創新藥物與精準給藥器械兩大平台，打造完整的藥械合一的產品方案，提升全球授權競爭力，同時逐步建立自有產品營收，為公司創造長期且多元的成長動能。