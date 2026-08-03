2026國家卓越建設獎揭曉 逾270件獲獎 寬合美學陳國輝年度建築人物獎

一座好建築，不只講究設計與機能，更要回應人們如何生活、城市如何面對未來。

「2026國家卓越建設獎」3日揭曉，逾270件作品獲獎。從生態治理、智慧工程到全齡住宅，本屆成果顯示，臺灣建設正將人文、科技、永續及社會責任，轉化為民眾看得見、感受得到的改變。

3日頒獎典禮邀請總統府副秘書長何志偉、內政部政務次長董建宏、交通部政務次長陳彥伯、內政部國土管理署副署長朱慶倫及內政部建築研究所所長王榮進出席，共同見證臺灣建設在技術創新、永續轉型與城市治理上的進展。

主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯合會（FIABCI）台灣分會理事長張麗莉表示，今年接任FIABCI世界會長並赴聯合國參與永續發展高階政治論壇，體認全球城市發展已從追求建設數量，轉向韌性、永續、包容與生活品質。

張麗莉指出，未來將以「莫忘初心、利他共好」及「Love & Sharing」為理念，讓臺灣建設成果走向世界。

張麗莉強調，國家卓越建設獎表揚的不只是優秀作品，更肯定每一位建設者對土地、環境與人民所肩負的責任。「真正卓越的建築，不只是完成一棟建築，而是改善人民生活；真正卓越的城市，不只是擁有高樓林立，更能讓人民生活得更安全、更幸福、更有尊嚴。」

評審團總召集人林長勲表示，面對淨零與氣候挑戰，建設應兼顧品質、生態與社會需求。新竹白石溪秀巒大橋下游崩塌地、臺中許良宇圖書館、南投鹿谷坪仔頂水梯田及高雄果嶺公園，分別透過保育治理、複層綠植、自然灌溉及順應地形，展現工程與環境共生的價值。

評審團副總召集人林廷芳指出，上海商銀總行大樓、新光華山金融中心、淡江大橋及新莊停車場，運用AI、3D雷射掃描、BIM、施工模擬與智慧中控系統，提升工程品質及維運效率，降低風險並強化城市韌性。

評審團總顧問黃南淵表示，公、私部門正從分工走向協力合作。臺北松山民權東公辦都更案整合辦公、住宅與公益空間；臺中巨蛋二期好宅結合托幼、日照、共享空間及社區農園，展現全齡友善與居住平權。

「國土建設特別貢獻獎」由屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁及建築師簡學義獲得；「年度建築人物獎」由寬合美學董事長陳國輝獲得。臺灣今年並於「2026全球卓越建設獎」勇奪4金5銀。

張麗莉強調，AI與科技無法取代人文、責任與良知。未來，國家卓越建設獎將持續推動臺灣從打造好建築，走向成就好城市——唯有為人而建，才能真正為未來而建。