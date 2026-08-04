兆基集團爆財務危機 大股東宏碁動向引發關注

國內包租代管龍頭兆基集團相關公司爆發財務危機，原董事長李建成名下「趙姬投資」與「寄居蟹管理顧問」發行的公司債出現百億元資金缺口。兆基是宏碁（2353）與能率（5392）兩家上市櫃公司轉投資事業，宏碁持股一度高達兩成，外界關注捲入財務糾紛，恐引爆地雷。

宏碁昨（3）日回應，兆基近年持續強化公司治理，並將大股東個人投資行為與公司營運明確區隔。日前董事會已請趙姬投資及其代表人辭任董事與總經理。媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基無關。

宏碁集團於2024年5月斥資3.37億元入股兆基，取得約二成普通股權益。宏碁並於2025年後續再參與兆基現金增資及特別股認購，總投資金額一度累計超過10億元；隨後於2025年底董事會通過收回1,400萬股特別股（總額7億元），保留持有的普通股。

根據經濟部公開資料，宏碁目前在兆基屋管有一席董事，能率集團旗下能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥也有一席董事。

針對兆基驚爆財務地雷部分，目前由大股東兼董事宏碁出面協調各大股東穩定公司營運，據悉，今年增資也由中信創投，和通創投、能率卓越成長基金等各大創投參與；其中，能率卓越成長基金目前持股約3%。