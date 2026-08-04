包租代管龍頭捲財務危機 住都中心：設專案小組全面清查

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者捲入財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

趙姬投資負責人、前兆基屋管董事長李建成爆出百億資金缺口，兆基屋管昨（3）日聲明，李建成已辭任公司所有職務，兆基屋管與趙姬投資財務、資金各自獨立，相關業務、客戶權益絕對不受影響。

內政部國土署表示，此案屬業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動。國家住都中心表示，目前經辦的社宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查、管控涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人提出說明。

內政部推動社宅包租代管以來，已媒合超過23萬戶，其中台北1.9萬戶、新北5.1萬戶、桃園7.1萬戶、台中3.3萬戶、台南1.6萬戶、高雄2.1萬戶。

兆基集團由於進入租賃市場時間較早，在包租代管業具龍頭地位，過去也經常是政府推動相關政策的重要諮詢對象。如今龍頭業者捲入財務危機，也引發參與房東、房客擔憂後續效應。

一名不具名業者私下透露，兆基是國內規模最大的包租代管業者，事件曝光後，確實有部分房東擔心受到影響，但據了解，目前並未發生租金未支付或服務中斷等情形，對整體包租代管市場影響有限。

兆基屋管集團成立17年來，至今在國內代管租戶數達2.8萬戶以上（含社宅包租代管業務），2024年更獲得宏碁集團入股，公司正規劃今年上市；在包租代管黃金期，且公司正朝IPO前進之際，趙姬投資、寄居蟹管理顧問公司債卻出現公司債無法正常兌付。

李建成爆出百億資金缺口後，與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票1.6萬張抵債；而趙姬投資實際營運管理人暨寄居蟹管理顧問負責人林佑任同步涉入其中，無法取得聯絡。

在趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機之際，兆基屋管昨就近期公司股東「趙姬投資」事件發布聲明強調，兆基屋管是依法設立的獨立公司法人，其財務、會計、資金及及營運管理等為獨立運作，相關業務、客戶權益絕對不受影響。

兆基屋管指出，李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會亦於7月30日推選新任董事長。

租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姬投資」事件發展，事件仍有待主管機關與司法機關調查釐清；公會將關注後續發展，配合主管機關共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客契約及居住權益。