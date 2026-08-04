越南北寧廠啟用 喬山後年營收挑戰千億元

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠昨（3）日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

羅崑泉透露，喬山接單暢旺，預估2028年將達到千億營收量能，全球商用市占推升至七成， 屆時產能將不敷需求。目前，喬山已在匈牙利、印尼及印度等地委託合作廠商試作，預計明年啟動設廠規劃，以匈牙利為例，主要以靠近歐洲市場，且生產成本較低為考量。

北寧新廠啟用儀式，由董事長羅崑泉與越南財政部外國投資局長杜文史等人主持。羅崑泉說，北寧廠投產後，越南將晉升為全球最具規模的製造重鎮，提供強大的產能後盾與全球供貨彈性，為集團未來營運成長奠定堅實的產能基礎。

喬山北寧廠占地20公頃，總投資金額達7,000萬美元（約新台幣23億元），標榜引進自動化、數位化生產流程，打造低耗能次世代示範工廠，目前員工約1,100人，預計年底可達2,000人。

羅崑泉指出，北寧廠主要生產商用與家用電動跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機，以及健身房專用飛輪與重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元。

喬山6月合併營收51.96億元，月增27.9%、年增14.5%，續創單月營收同期新高，主要受惠商用客戶強勁拉貨潮帶動；累計上半年合併營收250.64億元，較去年同期成長9.4%，亦創歷年同期新高，交出亮眼成績單。

除了本業營收創同期新高，喬山先前因美國政府實施全球關稅加徵措施所繳納的關稅，已獲得美國海關與邊境保護局（CBP）據以陸續辦理退稅，累計達4,151萬美元，並於第2季認列。