國籍航空國際線燃油附加費 9日起調漲

受近期國際航空燃油價格走揚影響，交通部民航局昨（3）日宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費自8月9日起調漲，短程航線由27.5美元調升至30美元（約新台幣970元），長程航線由71.5美元調升至78美元（約新台幣2,520元）。

這也是今年以來，國籍航空國際線燃油附加費第四度調整，將對機票漲價形成壓力。

回顧今年以來的調整軌跡，國籍航空客運燃油附加費已經歷「二漲二降」，先是4月7日因油價走高調漲至短程45美元、長程117美元；隨後因國際油價回落，6月7日調降為短程35美元、長程91美元，7月7日再度下修至短程27.5美元、長程71.5美元；如今再因油價攀升，8月9日起短程與長程航線雙雙調漲。

依中油最新公告，國際航空燃油價格由每桶133.29美元升至147.57美元，燃油附加費級距由第11級調升至第12級，因此國籍航空國際航線燃油附加費同步調整，自8月9日起生效。

調整後，短程航線燃油附加費為30美元，長程航線為78美元。