國籍航空國際線燃油附加費 9日起調漲

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

受近期國際航空燃油價格走揚影響，交通部民航局昨（3）日宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費自8月9日起調漲，短程航線由27.5美元調升至30美元（約新台幣970元），長程航線由71.5美元調升至78美元（約新台幣2,520元）。

這也是今年以來，國籍航空國際線燃油附加費第四度調整，將對機票漲價形成壓力。

回顧今年以來的調整軌跡，國籍航空客運燃油附加費已經歷「二漲二降」，先是4月7日因油價走高調漲至短程45美元、長程117美元；隨後因國際油價回落，6月7日調降為短程35美元、長程91美元，7月7日再度下修至短程27.5美元、長程71.5美元；如今再因油價攀升，8月9日起短程與長程航線雙雙調漲。

依中油最新公告，國際航空燃油價格由每桶133.29美元升至147.57美元，燃油附加費級距由第11級調升至第12級，因此國籍航空國際航線燃油附加費同步調整，自8月9日起生效。

調整後，短程航線燃油附加費為30美元，長程航線為78美元。

調漲 國籍航空 油價

延伸閱讀

航空燃油漲價 國籍航空9日起調升燃油附加費短程30美元、長程78美元

國際線燃油附加費調漲！長程調為78美元 出國費用增加新台幣210元

OPEC+決定增產 油價為什麼降不下來？

記憶體漲價衝擊…小米手機2日起再漲價 今年第三輪上調

相關新聞

包租代管龍頭捲財務危機 住都中心：設專案小組全面清查

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者捲入財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

統一集團健身事業退場 BEING sport、fit等九處據點9月停止服務

統一集團美麗事業營運版圖出現重大調整，旗下健身事業宣告退場。統一超旗下統一佳佳昨（3）日宣布，董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務，後續將與健身工廠合作承接會員；旗下BEING Spa則維持正常營運。

車市7月掛牌3.8萬輛年增8.9% 市場動能轉由「換購需求」接棒

7月台灣車市單月新車掛牌量為38,657輛，較去年同期成長8.9%；累計前七月掛牌240,935輛，年增2.8%，維持正成長，顯示國內車市逐漸解凍外，也展現相當程度的韌性，全年成長仍可期。

全球九大CSP廠資本支出飆 今年看增90% 鴻海、廣達等受惠

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。

統一健康版圖 汰弱留強

隨著健康事業版圖調整，市場關注統一集團退出經營多年健身事業背後考量。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓指出，統一美麗生活事業近年發展已不再侷限於美妝、藥品與百貨通路，而是進一步納入咖啡、空間體驗與生活風格等元素，透過不同消費場景串聯，打造更完整生活服務體系。

CSP 廠出招變現 支撐算力擴張

集邦科技（Trendforce）預估，2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出年增約90%，總金額將突破8,867億美元，市場憂心大規模的投入能否得到相應報酬，而Google第2季自由現金流轉負更引起投資人擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。