企業進入多基地布局階段

喬山（1736）宣布越南北寧新廠正式啟用，並同步規劃下一步前進匈牙利、印度及印尼等地設廠，不只是企業擴產計畫，更反映全球製造業正加速進入「多基地布局」的新階段。

事實上，面對地緣政治、關稅政策及供應鏈重組等變數，愈來愈多企業海外設廠思維，已從追求最低成本，轉向兼顧市場、供應鏈韌性及區域製造能力，打造更具彈性的全球生產網絡。

產業界指出，過去二、三十年，台商海外布局多以降低生產成本為主要考量，大量生產集中於中國大陸，形成完整供應鏈體系。但近年美中經貿摩擦、新冠疫情、俄烏戰爭，以及各國推動製造業在地化等因素，使企業重新檢視全球生產配置，「不要把雞蛋放在同一個籃子」已經成為製造業共同策略。

因此，近年國際品牌與供應商紛紛加速建立跨區域、多據點製造模式。東南亞仍是全球最重要的新興製造基地，其中越南憑藉鄰近中國、勞動力充足、積極參與多項自由貿易協定，以及出口歐美具備競爭優勢，成台商投資最集中的地區之一。

除了喬山之外，包括製鞋、服飾、自行車、電子零組件及資訊科技等產業，都持續擴大越南布局。

不過，企業布局也已不再停留於「中國加一」模式，而是逐步發展為多點布局。喬山規劃進一步評估匈牙利、印度及印尼設廠，即是希望依不同市場建立區域供應能力。其中，匈牙利可就近供應歐洲市場，縮短交貨時程並降低物流成本；印度擁有龐大內需市場及完整製造政策支持；印尼則具備人口紅利及東協市場優勢。