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車廠三箭齊發催油門

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

新車、油電車、電動車三箭齊發，成下半年車市成長動能。隨著換購需求持續支撐市場，各車廠加速導入新車、擴大油電車產品布局，並積極搶攻電動車市場，產品力已逐漸取代價格戰，成為支撐下半年車市成長的三大關鍵動能。

今年下半年車市新品齊發，各家車廠紛紛以新車款刺激買氣，近期包括賓士BMW、PEUGEOT、MAZDA、Volkswagen等品牌相繼發表新車。其中，BMW全新iX3純電休旅備受市場矚目；賓士GLB同步推出燃油與純電版本，且價格策略更具競爭力，被市場視為下半年豪華休旅市場的重要戰力。

BMW iX3雖預計第4季才正式上市，但今年配額已全數售罄；賓士除GLB之外，第3季起CLA、GLB等新車也將陸續交車。法人認為，在豪華品牌新車效應帶動下，可望掀起新一波交車熱潮，進一步挹注下半年豪華車市場表現。

搶在民俗月前最後一波銷售旺季，各品牌促銷力道同步升溫。中華車（2204）旗下MG推出27年式ZS，搭配舊換新方案可望以60萬元內入手，持續以高性價比吸引首購及換購族群。

相較於去年新車供給不足，今年各品牌產品布局明顯加快。除了全新車款陸續導入，也透過小改款、特仕版及配備升級延續產品競爭力。

賓士 新車 BMW

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