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車市7月掛牌3.8萬輛年增8.9% 市場動能轉由「換購需求」接棒

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
7月台灣車市單月新車掛牌量為38,657輛，較去年同期成長8.9%；累計前七月掛牌240,935輛，年增2.8%，維持正成長，顯示國內車市逐漸解凍外，也展現相當程度的韌性，全年成長仍可期。車市示意圖。 圖／聯合報系資料照片
7月台灣車市單月新車掛牌量為38,657輛，較去年同期成長8.9%；累計前七月掛牌240,935輛，年增2.8%，維持正成長，顯示國內車市逐漸解凍外，也展現相當程度的韌性，全年成長仍可期。車市示意圖。 圖／聯合報系資料照片

7月台灣車市單月新車掛牌量為38,657輛，較去年同期成長8.9%；累計前七月掛牌240,935輛，年增2.8%，維持正成長，顯示國內車市逐漸解凍外，也展現相當程度的韌性，全年成長仍可期。

近期車市成長動能已由新增需求，逐漸轉向「換購需求」接棒。業界指出，目前購車主力多為車齡八至十年以上的換車族，加上各品牌暑期促銷、新車上市及交車潮同步發酵，即使整體景氣仍有變數，市場基本買盤依舊穩固，讓今年車市呈現「量穩於預期」的新局面。

值得注意的是，7月車市因股市短線震盪影響部分消費信心外，颱風因素也壓縮部分賞車及交車時程，使單月掛牌數較6月減少6.5%，未能站穩4萬輛水準。不過，在各品牌夏季促銷與交車力道支撐下，最終仍繳出近9%的年增率，反映國內汽車消費需求仍具有相當韌性，而非曇花一現。

另一個值得觀察的現象，是市場開始回歸品牌競爭，而非政策題材。先前市場關注美製車關稅議題，部分消費者一度抱持觀望態度，如今相關議題逐漸鈍化，購車需求重新回到產品力、交車速度以及促銷方案本身，也讓品牌競爭重新回到基本面。

從市場結構來看，高級車7月掛牌8,183輛，年增1.4%，但累計前七月仍年減2%，占總市場23.9%，顯示豪華車市場復甦速度仍落後整體市場。另一方面，進口車7月掛牌18,677輛，市占率由6月的53.1%降至48.3%，除了部分品牌船期因素影響外，也反映消費者購車結構仍在調整之中。

在品牌表現方面，龍頭和泰車成為最大受惠者。旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌7月合計掛牌16,071輛，年增18%，市占率衝上41.6%，寫下2010年以來7月同期新高，顯示換購需求正持續向產品線完整、供車能力較佳的品牌集中，也反映龍頭車廠在市場震盪期間更具競爭優勢。

展望後市，8月受民俗月影響，市場規模預估將降至約2.8萬輛，較去年同期減少約5%，屬於季節性修正；但業界普遍認為，這並不代表需求消失，而是交車節奏遞延。

隨著民俗月結束、新車上市及年底促銷旺季陸續展開，第4季仍可望迎來另一波交車高峰，全年車市維持平穩甚至小幅成長的機率仍高。

整體而言，今年7月車市透露出重要訊號，即台灣汽車市場已逐漸擺脫疫情後的爆發式成長，進入以換購需求支撐、品牌競爭加劇的新階段。

車市 新車 韌性

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