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政府千億計畫 協助企業轉型

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美國關稅政策使部分產業及中小企業受衝擊。總統已宣布推動規模達1,000億元「中小微傳統產業加速振興計畫」，以生態系概念協助中小微傳統產業轉型升級。財政部主政「金融支持措施」推動近一周年，在兩項政策共同加持下，為受衝擊廠商提供雙重支持。

輸出入銀行負責執行「金融支持措施」透過「貿易融資利息減碼」與「輸出保險費用減免」雙軌機制，協助受衝擊企業降低資金成本並分散貿易風險。自去年8月7日開辦至今年7月底止，貿易融資利息減碼已受理9,508件申請，累計融資金額達6,143.59億元，利息減收金額40.82億元，實質協助5,561家廠商，中小企業受理占比88%。

相關數據充分顯示，在金融支持措施持續推動下，廠商受衝擊程度逐漸降低。就產業別觀察，申辦利息減收前五大產業依序為批發業（23.50%）、金屬製品製造業（18.29%）、機械設備製造業（10.39%）、塑膠製品製造業（6.35%）及基本金屬製造業（5.44%）。

貿易融資利息減碼措施除由輸銀直接承辦外，並結合28家公民營銀行、約3,100個營運據點共同推動，就近提供企業申請。凡具出口美國實績或其關連產業廠商，營運正常，其營收或對美出口出現一定幅度衰退即可申請，一般企業年利率減碼1%，最高減收100萬元，中小企業減碼1.5%，最高減收120萬元。

輸銀同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響廠商，提供徵信費及保險費最低一折優惠。已協助808家廠商，費用減免件數達14,692件，減免金額1.35億元。

財政部 金融 傳統產業

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