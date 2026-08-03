從以人為本到利他共好 2026國家卓越建設獎展現臺灣城市永續韌性

素有「台灣建築奧斯卡」之稱的「2026國家卓越建設獎」於3日揭曉，超過270件作品獲獎。從生態治理、智慧工程到全齡住宅，本屆成果顯示，台灣建設正將人文、科技、永續及社會責任融入核心價值，轉化為民眾看得見、感受得到的改變。

頒獎典禮邀請總統府副秘書長何志偉、內政部政務次長董建宏、交通部政務次長陳彥伯、內政部國土管理署副署長朱慶倫，以及內政部建築研究所所長王榮進出席，共同見證台灣建設產業在技術創新、永續轉型與城市治理上的進展與突破。

主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯合會（FIABCI）台灣分會理事長張麗莉表示，今年6月接任FIABCI世界會長、7月赴聯合國參與永續發展高階政治論壇，深刻體認全球城市發展已從追求建設數量，轉向韌性、永續、包容與生活品質。

張麗莉強調，國家卓越建設獎肯定的不只是一棟建築，更是城市對人民幸福生活的承諾。未來將以「莫忘初心、利他共好」及「Love &; Sharing」為理念，善用FIABCI國際平台深化交流，讓臺灣兼具專業、創新與人文溫度的建設成果走向世界。

環境、人文與社會責任是本屆評選重點。評審團總召集人林長勲表示，面對淨零與氣候挑戰，建設除追求品質，更應兼顧生態與社會需求。

他肯定新竹白石溪秀巒大橋下游崩塌地、台中許良宇圖書館、南投鹿谷坪仔頂水梯田及高雄果嶺公園，分別透過保育治理、複層綠植、自然灌溉及順應地形，展現工程改善生活、守護環境及提升城市韌性的價值。

「科技與數位轉型為台灣建設注入新動能！」評審團副總召集人林廷芳說，今年許多作品導入AI（人工智慧）、數位工程及BIM技術；上海商銀（5876）總行大樓、新光華山金融中心、淡江大橋及新莊停車場，分別運用3D雷射掃描、建模、施工模擬與智慧中控系統，提升工程品質與維運效率、降低風險，進一步強化城市韌性。

「利他共好」也落實於社會住宅與都市更新。評審團總顧問黃南淵表示，公、私部門正從傳統分工走向協力合作。台北松山民權東公辦都更案整合辦公、住宅與公益空間；臺中巨蛋二期好宅結合托幼、日照、共享空間及社區農園，展現全齡友善、公共利益與居住平權的價值。

2026「國土建設特別貢獻獎」由屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁及建築師簡學義獲得，分別以地方治理、城鄉永續及人文建築創作獲得肯定；「年度建築人物獎」則由寬合美學董事長陳國輝獲得，表彰其深耕建築美學與推動國際交流的貢獻。

台灣今年於「2026全球卓越建設獎」勇奪4金5銀，再次展現建築、工程與城市治理實力。張麗莉強調，AI與科技雖能協助設計、提升效率，卻無法取代人文、責任與良知。真正卓越的建築，應讓人民生活得更安全、更安心、更有尊嚴，也讓世界看見台灣對土地、生活品質與永續未來的承諾。

張麗莉表示，「Better Cities, Better Lives. Build for People, Build for the Future.」未來，國家卓越建設獎將持續引領台灣建設從打造好建築，走向成就好城市—唯有為人而建，才能真正為未來而建。