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觀光業促銷 搶節慶大餅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

旅行社、傳統航空與低成本航空（LCC）提前點燃第4季及明年首季訂單爭奪戰。看好中秋、雙十、賞楓、耶誕跨年、寒假及春節等旅遊需求，雄獅（2731）攜手華航、五福旅遊，及台灣虎航、樂桃航空相繼祭出優惠搶市。

根據交通部觀光署統計，今年上半年國人出國人次首度突破千萬大關、達1,096萬人次，年增16.6%，顯示疫後出境旅遊已逐步回歸常態化。

雄獅旅遊昨（3）日宣布，攜手中華航空即日起至8月17日推出限時促銷，華航全航線最低82折起，並針對東京、首爾、曼谷、宿霧及沖繩等熱門航點推出來回機票3,888元限量優惠。雄獅表示，隨著華航新增高雄直飛沖繩、台北直飛鳳凰城航線，並持續增班首爾、釜山及布拉格等航線，雙方同步推出優惠，希望搶攻秋冬旅遊市場。

雄獅預估，中秋及國慶連假將帶動下一波訂票高峰，此次促銷期間整體開票量可望較平日倍增。其中，3,888元來回機票適用9月至12月底出發；華航全航線優惠涵蓋東北亞、東南亞、紐澳、歐洲及美洲航點，經濟艙最低82折、商務艙九折，部分新航點最高折抵逾3,000元，適用搭乘日期更延伸至2027年1月20日。

旅行社五福旅遊也配合成立38周年推出生日慶活動，自8月3日至31日祭出指定行程第二人最高現折3,000元，其中長程團體旅遊第二人折3,000元、短程最高折2,000元，自由行第二人折1,000元，並加碼住宿券抽獎及壽星專屬優惠，希望擴大下半年接單動能。

低成本航空同樣加入搶市戰局。樂桃航空日前推出日本航線限時優惠，適用搭乘期間至12月24日，涵蓋東京、大阪、沖繩等熱門航點；台灣虎航也祭出日本線單程未稅最低1,199元起優惠。

觀光業 樂桃航空 華航

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