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CSP 廠出招變現 支撐算力擴張

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

集邦科技（Trendforce）預估，2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出年增約90%，總金額將突破8,867億美元，市場憂心大規模的投入能否得到相應報酬，而Google第2季自由現金流轉負更引起投資人擔憂。

CSP大廠表示，目前AI投入仍在早期階段，為了保證資金鏈穩定，CSP廠各顯神通，透過不同方法來回收現金，以利後續算力擴充投入。

首先是Google，提前半年開始出售自家TPU系統，能夠快速收攏資金。Meta則是選擇出售閒置算力，提高算力利用率，並讓資金回流。

輝達日前新推出的新式商模，透過收入分潤及信用支持機制，讓AI產業發展體質更健康。

算力 Google 雲端服務

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