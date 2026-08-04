CSP 廠出招變現 支撐算力擴張

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者捲入財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

2026-08-04 01:17