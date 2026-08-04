全球九大CSP廠資本支出飆 今年看增90% 鴻海、廣達等受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。

隨新品陸續推出放量及中國AI需求持續成長，TrendForce上調2026年AI server出貨年成長幅度，從原先28%上調至近31%。法人看好，鴻海（2317）、廣達、緯創緯穎、英業達等ODM廠受惠深。

近期超大型CSP及Tier-2資料中心業者對NVIDIA GB/VR等標準型AI server方案的採購意願明顯提高，且Google、AWS新一代ASIC平台於2026下半年陸續放量，加上中系業者擴大採用本地AI方案以滿足雲端大型語言模型(LLM) AI需求，促使TrendForce上調2026年AI server出貨成長年增幅。

據集邦統計，2026年Google、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle以及ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu等九大CSP資本支出將突破8,867億美元。

北美五大業者仍是主要貢獻者，合計占比接近90%，並且各自的資本支出幾乎都翻倍提升，反映大型CSP廠持續擴建AI資料中心，以應對生成式AI及大型模型快速成長帶來的算力需求。

觀察美系業者在AI晶片端的著力重點，TrendForce預期Google 今明兩年都將側重自家TPU晶片發展，2027年出貨量有望繼續高速成長。AWS 2026年以NVIDIA GB300作為GPU AI server主力，自研ASIC也穩定出貨，預期至2027年量能將再擴大。

Meta 2026年主要採用NVIDIA GB/VR、AMD Helios整櫃式方案，自研ASIC布局預計至2027年將明顯加速，為該公司長期降低AI基礎設施成本、提升推論效率的重要策略。

展望2027年，預估九大CSP總資本支出規模將擴大至1.3兆美元，年增率收斂至近50%，主要是反映高基期因素，並非AI投資趨緩。

資本支出 緯穎 緯創

延伸閱讀

美系四大CSP上修資本支出 法人點名13檔受惠供應鏈

亞馬遜財報超乎預期、帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

台股指數商品 擁AI題材

台達電資本支出上看700億元 啟動全球擴廠

相關新聞

包租代管龍頭捲財務危機 住都中心：設專案小組全面清查

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者捲入財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

統一集團健身事業退場 BEING sport、fit等九處據點9月停止服務

統一集團美麗事業營運版圖出現重大調整，旗下健身事業宣告退場。統一超旗下統一佳佳昨（3）日宣布，董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務，後續將與健身工廠合作承接會員；旗下BEING Spa則維持正常營運。

車市7月掛牌3.8萬輛年增8.9% 市場動能轉由「換購需求」接棒

7月台灣車市單月新車掛牌量為38,657輛，較去年同期成長8.9%；累計前七月掛牌240,935輛，年增2.8%，維持正成長，顯示國內車市逐漸解凍外，也展現相當程度的韌性，全年成長仍可期。

全球九大CSP廠資本支出飆 今年看增90% 鴻海、廣達等受惠

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。

統一健康版圖 汰弱留強

隨著健康事業版圖調整，市場關注統一集團退出經營多年健身事業背後考量。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓指出，統一美麗生活事業近年發展已不再侷限於美妝、藥品與百貨通路，而是進一步納入咖啡、空間體驗與生活風格等元素，透過不同消費場景串聯，打造更完整生活服務體系。

CSP 廠出招變現 支撐算力擴張

集邦科技（Trendforce）預估，2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出年增約90%，總金額將突破8,867億美元，市場憂心大規模的投入能否得到相應報酬，而Google第2季自由現金流轉負更引起投資人擔憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。