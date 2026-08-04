統一健康版圖 汰弱留強

隨著健康事業版圖調整，市場關注統一集團（1216）退出經營多年健身事業背後考量。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓指出，統一美麗生活事業近年發展已不再侷限於美妝、藥品與百貨通路，而是進一步納入咖啡、空間體驗與生活風格等元素，透過不同消費場景串聯，打造更完整生活服務體系。

統一美麗生活董事長高秀玲自2011年起陸續接掌康是美、統一佳佳、統一藥品及百貨事業，今年4月再接任統一星巴克董事長，星巴克正式納入美麗生活事業體系。目前統一美麗生活事業群版圖涵蓋星巴克、康是美、統一時代百貨及BEING Spa等事業。

王福闓分析，若從生活場景整合角度觀察，星巴克將是統一未來值得關注的布局。星巴克除了提供咖啡消費，也具備生活體驗場域特性，未來可望與美容、美妝、百貨等事業產生更多連結，成為統一生活服務版圖的重要支點。隨著星巴克納入美麗生活事業，加上Dream Plaza於去年開幕營運，統一美麗生活事業規模持續擴大，整體年營收可望挑戰650億至700億元。