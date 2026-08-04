智慧經營／饗賓餐旅集團董事長陳毅航 打造世界級餐飲品牌

饗賓（7883）餐旅集團董事長陳毅航談起經營理念：「我一直相信，台灣除了是科技大國，也應該成為生活美學大國。」他認為，如果台灣能有一家世界級的餐飲企業，就代表除了科技產業之外，台灣在生活美學、人文服務上，同樣具備世界競爭力。

提升服務 料理做到最好

陳毅航出身餐飲世家，帶領家族從傳統川菜餐廳一路轉型，打造出饗食天堂、饗饗、旭集、饗A Joy等品牌，成為台灣Buffet市場的領導品牌，近年更持續跨足精品餐飲市場。他希望打造的不只是餐飲企業，而是能代表台灣走向世界的餐飲品牌。

陳毅航表示，現在的人最珍貴的是時間。大家最怕花了時間聚餐，卻踩到雷。所以饗賓不追求價格競爭，而是努力把料理和服務做到最好，只要把本質做好，顧客自然會感受到價值。

「希望讓更多人相信，餐飲不是低薪、高工時的工作，而是一個高價值、高待遇，也值得一輩子投入的產業。」

因此，饗賓始終圍繞著一套經營理念：「以使命定初心、以願景指方向、以定位打造舞台、以人才創造價值。」在陳毅航心中，饗賓的使命是「饗以盛宴、賓至如歸，讓生活因饗賓更美好」；願景則是「提升餐飲人、改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好」。

陳毅航認為，改變台灣，要從提升人文價值開始；提升人文價值，要從改變服務業開始；而改變服務業，應該從最辛苦、最低薪的餐飲業開始，這不只是企業口號，而是每天都在實踐的信仰；所以饗賓朝著世界級餐飲業目標挺進，推動餐飲業人才翻轉。

陳毅航說， 饗賓近五年營收從2021年的36億元，預估今年將突破135億元，五年增加近百億元；全年來客數將突破1,300萬人次，正職員工接近4,500人，其中85%都是正職員工。

培育人才 翻轉低薪印象

「疫情期間，饗賓完成很多人認為不可能的成長。企業最大的責任，就是打造一個職人願意留下來的舞台。」他坦言，餐飲業長期面臨缺工問題，但企業真正該問的，不是「為什麼找不到人」，而是「企業能為人才創造什麼價值」。

職人需要好的教育、好的文化、好的待遇，也需要好的發展機會。只要企業願意持續投入，相信人才自然會留下來。饗賓想證明，餐飲人可擁有高待遇、高成就，也能擁有值得驕傲的職涯。

因此，饗賓提出「200萬元計畫」，目標在2027年讓店長、主廚及總部經理級以上主管年收入突破200萬元，新進同仁年薪也希望從60萬元起跳，翻轉外界對餐飲業低薪的刻板印象。

陳毅航認為，精品餐飲不代表昂貴，而是對本質的堅持。精品的體驗，不是價格，而是精緻的品味、精巧的設計，以及精準的執行。

饗賓目前正職員工已經超過4,000人，到2028年可能達到七、八千人，2030年甚至挑戰一萬人。真正困難的，不是管理一萬人，而是讓這一萬人都擁有共同的使命、願景，每天都願意把料理與服務做到最好。

隨著企業規模持續擴大，陳毅航坦言，最大的挑戰不是展店，而是如何讓未來上萬名員工都擁有共同信念。想打造的，不只是更多餐廳，而是一家世界級的餐飲企業，讓世界看見台灣，也讓更多年輕人願意以餐飲為志業，因為這是一份值得驕傲的工作。

陳毅航說，台灣人軟實力真的很棒，只可惜總缺少一點自信，就像過去棒球必須等到世界級球星出現，大家才真正相信台灣也能站上世界舞台；餐飲產業也是如此。