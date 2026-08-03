商業興觀點／建構 AI 生態 厚植數位化戰力

隨著微軟3月宣布推出「Copilot Cowork」，人工智慧的演進正經歷一場關鍵的「典範轉移」，AI熱潮正式進入具備自主執行能力的「AI代理人（AI Agent）」時代。這標誌著辦公模式從單純的「資訊尋求」進化到「任務交付」。

AI不再僅是給予建議的副駕駛，而是能根據用戶的自然語言指令，主動整合電郵、會議、檔案及業務數據，代為執行端到端的複雜任務。這種從「資訊檢索」到「自動化執行」的轉變，正重新定義企業生產力基準線。

支撐這場自動化革命的核心，是微軟開發的全新智能層「Work IQ」。作為系統的「大腦」，Work IQ能夠深度理解用戶的工作情境、人際關係與工作模式。其架構由以下三個層次緊密整合：

一、數據層：整合Microsoft 365 tenant內的完整數據，包含Outlook電郵、Teams會議記錄、SharePoint/OneDrive文件，以及來自Dynamics 365的業務數據。

二、情境層：透過理解用戶與同事間的互動關係及日常工作節奏，提供符合邏輯的執行建議。

三、技能與工具層：賦予AI跨應用程式操作的能力。

微軟採用「語意索引」技術，是超越傳統關鍵字搜尋的關鍵。它能理解用戶「意圖」而非僅是匹配字串，確保精準定位任務背景。

Copilot Cowork的出現，旨在消除「數位瑣事」，讓人類員工專注於高階策略。以微軟「辦公室龍蝦」CopilotCowork為例，根據微軟3月的展示，其自動化執行能力將深植於以下四大場景：

1.行事曆管理與主動協調：AI能分析Outlook日程並按用戶偏好（如「早上9點前不排會議」）主動重新安排時段，完成後自動向相關主辦人發送通知。

2.會議準備與前置作業：系統能整合電郵、會議記錄與檔案，自動生成簡報資料與客戶狀態更新，並主動在行事曆中預留「準備時間」。

3.深度財務調查研究：系統具備跨平台整合數據的能力，能同時採集SEC申報文件、網頁資訊與內部Excel數據，產出附有引用來源的研究備忘錄與趨勢分析工作簿。

4.產品計畫轉化為執行：從競爭對手分析到價值主張文件，AI能規劃里程碑、指定負責人，將策略構思直接延伸至具體的執行行動。

當AI代理人獲得「深層系統權限」以執行管理檔案、撰寫代碼等任務時，資安風險也隨之劇增。這成為企業部署時最嚴峻的門檻。例如中國政府已針對AI Agent的系統權限發出警告，國有企業甚至被要求在安裝前必須獲得地方當局批准。

隨著AI自動化進入「執行優先」的時代，企業須重新審視數位轉型戰略，單純導入AI模型已不足夠，建立具備「語意理解」能力的業務邏輯層（如Work IQ），並在嚴密的合規基礎上建構起透明、多模型協作的AI生態，將是未來企業數位化的勝負關鍵。