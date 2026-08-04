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數位沛方／導入 AI 先點燃員工學習熱情

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

上周在一群傳產企業主培訓課後的休息時間閒聊時，有人問：「我們公司訂閱了付費版的AI工具，但好像沒有感受到什麼變化，也沒人知道怎麼把它跟現有流程接起來。」明明訂閱了相關工具，也導入AI，人卻沒跟上，讓企業感覺AI幫助不大。這其實是現在很多台灣企業導入AI的真實狀況。

根據財團法人人工智慧科技基金會發布的《台灣產業AI化大調查》，台灣企業的AI化指數從36.77大幅躍升到46.32，代表已經有不少企業從單純的嘗試，開始走到大量應用的階段。

然而，「大量應用」不代表企業「準備好了」，而是問題開始一一浮現，因為AI從一兩個人或少部分的部門嘗試時，都是從那些有意願、肯改變的人開始進行，但要變成是整間公司的日常工作流程，就會需要讓那些排斥改變、學習能力弱的人皆一起進行，那個難度就完全不一樣了。

104人力銀行發布的《AI人才趨勢報告》談到一個數據：AI人才需求五年成長97.6%，但成長最快的不是我們以為的科技人才，而是專案管理、產品管理、業務銷售等職務。

過去大家以為要駕馭AI，直覺想到的是演算法工程師或資料科學家，但現在企業真正缺的，是能把AI應用到實際業務場景的人，例如，業務怎麼用AI縮短客戶開發流程、行銷怎麼用AI提升內容產出效率、專案經理怎麼重新設計包含AI協作的工作流程。這些才是真正能幫助企業升級的關鍵人才。

前段時間去一間製造業作培訓，來上課的都是老闆認為比較肯學習的員工，年齡大約在50歲上下，大家連開啟AI工具跟登入自己的帳號都顯得生疏。

於是我問負責人：為什麼不派比較年輕的員工來學習，負責人就無奈地表示，現在根本找不到年輕人來上班，一來工業園區交通不便，二來年輕人也不想到看似無聊的產業上班。這樣的情況下，傳統產業自然更難利用AI來協助改善工作。

面對這樣的情況，我建議企業透過一些共識培訓，先讓大家對AI工具產生興趣，嘗試針對自己的工作項目，梳理出工作流程，然後設計一兩個小工具。而這個階段就先不要去破壞他們的興致，因為此舉只會讓大家更加排斥，要像鼓勵小朋友般，讓他們產生興趣，進而摸索，才能使其對於AI的導入更有信心。

如果大家還記得，當時ChatGPT跟Gemini能夠爆紅、被更多人註冊使用的原因，並不是它們幫忙解決了什麼高深的問題，而是能夠做出吉卜力風格的照片跟把照片變成影片，這些激起了興趣，才有機會延伸成為大家愛用的工具。

在企業中也是如此，如果只是告訴員工：你今天開始用，我明天要看到效率翻倍，那這個壓力會讓多數員工產生排斥感，只有讓員工產生興趣進而使用，企業才能真正透過AI來提升競爭力。

人工智慧 傳產

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