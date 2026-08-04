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統一集團健身事業退場 BEING sport、fit等九處據點9月停止服務

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
統一超旗下統一佳佳3日宣布，董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務。示意圖。圖／統一超提供
統一超旗下統一佳佳3日宣布，董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務。示意圖。圖／統一超提供

統一集團美麗事業營運版圖出現重大調整，旗下健身事業宣告退場。統一超（2912）旗下統一佳佳昨（3）日宣布，董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務，後續將與健身工廠合作承接會員；旗下BEING Spa則維持正常營運。

統一超指出，BEING sport／fit 將於2026 年9 月3日結束健身俱樂部／健身房服務，資源配置重新組合，更為聚焦，自即日起啟動BEING sport會員權益異動通知，並依勞動基準法協助員工確保權益。

統一佳佳隸屬於統一美麗生活事業，並以BEING sport、BEING fit及BEING Spa三大品牌布局健康事業，此次調整僅涉及健身服務業務，BEING Spa未受影響，仍持續提供美體按摩等服務。

BEING sport成立於2000年，歷經26年經營，如今宣布退出健身市場。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓分析，若從統一過去財報表現來看，BEING sport長期處於虧損狀態，顯示該事業尚未發展成具規模的獲利模式。另一方面，台灣健身市場近年呈現「大者恆大」競爭格局，健身工廠、World Gym等大型業者持續展店擴張，市場日益競爭。

王福闓指出，對統一而言，若持續投入健身事業，除非投入更多資本擴大據點、提升設備及服務差異化，否則難以建立具競爭力的獲利品牌。因此，此次停止相關服務，可能是基於資源重新配置與降低營運虧損的考量。

BEING sport目前全台共有七間據點，BEING fit則有兩處。

統一佳佳發布會員通知函表示，為降低會員權益影響，已與健身工廠合作，自8月3日至8月9日安排人員進駐各館，協助會員辦理轉換事宜。

依轉換方案，BEING sport、BEING fit會員轉入健身工廠年約會籍，可享免手續費、免入會費及加贈三個月會籍等優惠；尚未使用完畢的私人教練課程，也可平轉至健身工廠繼續使用。若會員不願轉換，也可於9月2日前辦理退費。

此次調整也代表統一集團經營多年的健身俱樂部事業正式畫下句點，未來健康事業布局將以BEING Spa為核心，健身服務則透過與健身工廠合作銜接會員需求，降低退場衝擊。

健身 統一集團 統一超

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