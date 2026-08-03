「青安3.0」8月上路 CCIM副理事長：建商獵地有望轉積極

CCIM副理事長、世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，據世邦魏理仕統計，2026年迄今，全國大型土地買賣金額共884億元、年成長17%。然而，此增幅主要受年初大型地上權交易挹注，以及企業購地自用金額擴大所帶動，整體建商購地態度仍偏保守。

施甫學分析，至今年6月中，建商購地總額年減23%、至423億元，成交案例集中於六都和新竹地區，反映建商普遍採取防禦型布局。

施甫學指出，有鑑於「青安3.0」預計8月上路，且股市財富效應可能促使部分族群購屋意願上升，預期未來數月有望見到少數建商轉為較積極評估精華區標的。除素地開發外，捷運聯合開發、公辦都市更新及合建開發，仍是未來建商積極投入之開發方式。