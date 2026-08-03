包租代管龍頭兆基集團傳財務危機 國家住都中心：成立專案小組清查

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會；對此中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姫投資」事件發展，目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清；公會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。

2026-08-03 20:11