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包租代管龍頭兆基集團傳財務危機 國家住都中心：成立專案小組清查

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息。示意圖／聯合報資料照片
包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息。示意圖／聯合報資料照片

有媒體報導，包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息。不過，兆基屋管強調，包租代管相關業務不受影響。國家住都中心今天表示，目前經辦社宅包租代管業務運作正常，目前尚無明顯異常現象，中心已成立專案小組，將清查管控這2家租賃服務業者所營運案件。

國家住都中心說，目前經辦社宅包租代管業務運作正常，尚無明顯異常現象，已成立專案小組，將全面清查管控這2家租賃服務業者所營運租賃案件及服務管理，並將請公司負責人前來說明，以掌握該案對社宅包租代管業務推動可能影響，請與該兩家業者簽約的房東與房客安心，相關權益，住都中心會全力維護。

國家住都中心表示，社會住宅包租代管租賃服務業務，受國土署委託辦理，依政府採購法規定辦理招商，業務推動均依住宅法及租賃住宅市場發展及管理條例等規定，業者執行業務須受政府採購相關法令及業務契約約定規範，國家住都中心將嚴密監控新聞事件後續發展，並結合目的事業主管機關監督，確保社會住宅包租代管服務穩定運作，全力維護房東與房客權益。

社宅 社會住宅 投資

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