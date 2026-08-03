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趙姫債務風暴涉包租代管龍頭兆基 租服全聯會：確保租賃服務不中斷

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「趙姫投資」債務風暴涉包租代管業龍頭兆基屋管，對此中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姫投資」事件發展，目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清；公會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。圖／租服全聯會提供
「趙姫投資」債務風暴涉包租代管業龍頭兆基屋管，對此中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姫投資」事件發展，目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清；公會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。圖／租服全聯會提供

包租代管業龍頭兆基屋管。圖／取自兆基屋管FB
包租代管業龍頭兆基屋管。圖／取自兆基屋管FB

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會；對此中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姫投資」事件發展，目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清；公會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。

劉貞君指出，「趙姫投資」事件發展，公會理解房東、房客、從業人員及社會大眾對租賃服務是否穩定、相關權益是否受到影響的關切。惟目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清。

國家住宅及都市更新中心表示，目前經辦之社會住宅包租代管業務運作正常，尚無明顯異常情形，並已成立專案小組，全面清查相關租賃案件及服務管理狀況。

劉貞君強調，租服全聯會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。

劉貞君呼籲所有房東、房客、產業夥伴及社會大眾，在資訊尚未完整前，避免轉傳未經證實之訊息或作出臆測性評論。若對既有租約、租金支付或服務內容有所疑問，應優先向原服務業者、主管機關或相關承辦單位查證，以保障自身權益。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會表示，社會住宅包租代管制度依法運作，其核心始終是穩定租賃關係、保障居住權益及提升租屋服務品質。公會將持續推動產業自律、法令遵循及風險管理，並與政府及各界共同維護租屋市場的正常運作與社會信任。

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