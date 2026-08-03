趙姫債務風暴涉包租代管龍頭兆基 租服全聯會：確保租賃服務不中斷

包租代管業龍頭兆基屋管。圖／取自兆基屋管FB

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會；對此中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君表示，公會高度關注「趙姫投資」事件發展，目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清；公會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。

劉貞君指出，「趙姫投資」事件發展，公會理解房東、房客、從業人員及社會大眾對租賃服務是否穩定、相關權益是否受到影響的關切。惟目前事件事實、公司間法律關係及責任歸屬，仍有待主管機關與司法機關進一步調查釐清。

國家住宅及都市更新中心表示，目前經辦之社會住宅包租代管業務運作正常，尚無明顯異常情形，並已成立專案小組，全面清查相關租賃案件及服務管理狀況。

劉貞君強調，租服全聯會將持續關注後續發展，配合主管機關相關措施，共同確保租賃服務不中斷，維護房東與房客的契約及居住權益。

劉貞君呼籲所有房東、房客、產業夥伴及社會大眾，在資訊尚未完整前，避免轉傳未經證實之訊息或作出臆測性評論。若對既有租約、租金支付或服務內容有所疑問，應優先向原服務業者、主管機關或相關承辦單位查證，以保障自身權益。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會表示，社會住宅包租代管制度依法運作，其核心始終是穩定租賃關係、保障居住權益及提升租屋服務品質。公會將持續推動產業自律、法令遵循及風險管理，並與政府及各界共同維護租屋市場的正常運作與社會信任。