八縣市攜手點亮綠色奇蹟 「2026中台灣農業行銷展售會」22日草屯登場

引領中台灣綠色潮流的農業盛宴！由南投縣政府主辦的「2026中台灣農業行銷展售會」，將於8月22日至8月30日在南投草屯「九九峰氦氣球樂園」旁隆重登場，打造沉浸式「蔬果森林」美學，一站式體驗中台灣八大縣市永續豐收與九九峰氦氣球樂園專屬禮遇。

本次盛會集結了南投縣、台中市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、新竹縣及嘉義市等中台灣八大縣市，以跨域合作的前瞻視野，攜手展現台灣農業在安全、智慧與永續轉型上的豐碩成果。

南投縣政府表示，面對新時代農業挑戰，跨區域資源整合是推動產業升級的關鍵。本次展會規劃了八大主題館，包括「品味南投」、「台中領鮮」、「竹風好市」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「雲林良品」、「靚靚竹縣」及「幸福嘉義」。

各展館將透過品牌化敘事，呈現各縣市農業發展的獨特優勢與產銷履歷品質。藉由跨區域的交流與展售，希望提升中台灣農業品牌價值，為農友開拓多元銷售通路，並推動安全農業與永續發展目標。

除了豐富的農特產品展示，主辦單位今年更融入了「大地美學與沉浸式體驗」，營造被綠意與豐收環繞的療癒感，斑斕的「蝴蝶花牆」則象徵傳統農業在永續轉型中的華麗蛻變。

為打造「有吃、有玩又有拿」的盛夏嘉年華，主辦單位特別結合園區夥伴「九九峰氦氣球樂園（薰衣草森林南投九九峰園區）」推出多項展會限定優惠，在活動9天期間，南投縣民憑證件均享門票半價優惠；各參與縣市於該縣市「品牌日」當天，該縣市民眾亦同享門票半價入園。

另外，持展售會集點卡購票入園，每日前50名加贈「山羊奈奈紀念款香草茶」（數量有限，送完為止），並可獲得園區專屬遊園折價券，涵蓋園區餐飲、選品及娛樂體驗等多項折扣。

樂園特別加碼提供前1萬2,000名入園民眾「入園即可抽獎」活動，獎項包含氦氣球免費搭乘券、餐飲5折券及各項精美好禮。

展會工作人員及廠商，在活動期間憑工作證或廠商證，除可享免費入園外，搭乘氦氣球亦享9折優惠，臨櫃更可以1,000元優惠價購買雙人搭乘券（效期內含免費入園與搭乘）。

園區伴手禮店同步舉辦「南投的選物學」策展，精選南投在地職人與農會極致好物，讓民眾能深度品味土地的豐厚底蘊。

為回饋支持在地優質農業的民眾，主辦單位今年還加碼準備「消費滿額豪華摸彩」活動，民眾只要在現場消費集點達指定門檻，就有機會將最新的iPhone 17（256G）特獎帶回家。

獎項還包含頂級影音享受的AI智慧電視、生活實用的全聯禮券等多項好禮，總計超過百個中獎名額，讓大家在滿載優質農產品的同時，也能收穫滿滿的驚喜好運。

另在活動期間，每日均規劃食農教育DIY手作體驗，讓民眾在手作中體會「從產地到餐桌」的珍貴價值；各縣市也將輪流舉辦驚喜不斷的「品牌日」活動，展現各地專屬的農業故事。

南投縣政府期望透過這場盛會，不僅為農友開創更寬廣的市場通路，更能激勵大眾以實際行動支持在地耕作，共同為臺灣的土地永續盡一份心力。

2026中台灣農業行銷展售會，嘉義市以「幸福嘉義」為主題。圖／南投縣政府提供

2026中台灣農業行銷展售會，南投縣以「品味南投」為主題。圖／南投縣政府提供

2026中台灣農業行銷展售會，彰化縣以「彰化優鮮」為主題。圖／南投縣政府提供