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7月六都交易量罕見全翻紅 專家：買氣積極回防北高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構根據六都地政局統計，7月六都買賣移轉棟數合計達20,506棟，其中六都7月份買氣，不管與去年同期或上月相比，全數維持正成長；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台股近期走勢亮眼，股市外溢效應持續加溫房市，且資產型買盤回防蛋黃區趨勢顯著，令雙北市與高雄市買氣升溫。圖／住商機構提供
住商機構根據六都地政局統計，7月六都買賣移轉棟數合計達20,506棟，其中六都7月份買氣，不管與去年同期或上月相比，全數維持正成長；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台股近期走勢亮眼，股市外溢效應持續加溫房市，且資產型買盤回防蛋黃區趨勢顯著，令雙北市與高雄市買氣升溫。圖／住商機構提供

住商機構根據六都地政局統計，7月六都買賣移轉棟數合計達20,506棟，其中六都7月份買氣，不管與去年同期或上月相比，全數維持正成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台股近期走勢亮眼，股市外溢效應持續加溫房市，且資產型買盤回防蛋黃區趨勢顯著，令雙北市與高雄市買氣升溫。

觀察數據，台北市7月移轉棟數達2,352棟，月增17.5%、年增13.5%，罕見月成長與年成長都達雙位數；新北市達4,850棟，月增2.7%、年增8.9%；桃園市則有4,150棟，與上月相比增加12.5%，不過與去年同期相比僅微增0.1%；台中市7月達3,703棟，月增18.8%居六都冠軍，另年增1.2%。

台南市7月移轉共1,887棟，月增8.8%、年增10.9%；高雄市7月移轉棟數達3,564棟，相較6月增加17.2%，與去年同期相比更成長26.2%，拿下六都市年增率冠軍；整體而言，六都7月買賣移轉棟數共達20,506棟，月增12.0%、年增8.8%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期雖然打房陰影仍在，買盤消退明顯，不過在AI浪潮助攻之下，台股續創新高，增添資產族群進場房市的底氣，惟市場前景仍不明朗，此時台北市、高雄市這兩大行政中心，就由於地段優勢，與大型建設、生活機能齊聚，前景性更佳，吸引到置產買盤齊聚，致使兩大蛋黃都會區移轉棟數不管月增率、年增率皆呈現雙位數成長。

徐佳馨表示，房市已逐漸走出上半年的打房陰霾，加上新案交屋潮挹注，以及上半年台股局勢大好，熱錢逐漸湧出，令全國不分南北買氣漸有築底升溫局勢；不過，整體央行信用管制措施仍未鬆綁，且銀行限貸等氛圍仍在，使整體買氣仍趨謹慎。

展望下半年房市，徐佳馨指出，於交屋潮高峰過後，加上台股如未顯現黑天鵝，是否仍持續維持買賣移轉棟數成長，仍需關注市場資金面與眾所期待的「青安3.0」貸款熱度而定，而若能維持同樣買氣，則今年買賣移轉棟數有望維持26至27萬棟之譜。

六都 買氣 交易量

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