自用買盤撐盤 六都7月移轉棟數連三月成長

六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第1季央行微鬆綁加上上半年股市大漲的財富效益，今年上半年從3月下旬到6月，市場交易都出現回溫狀況，買氣維持穩定，雖然買氣回溫但多是以自用為主，並非認為現在買進幾年後房價會上揚，因此自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

第2季旺季的交易陸續過戶後也反映在買賣移轉統計上，7月各都會區表現部分，台北市7月建物買賣移轉棟數2,352棟，月增17.5%且年增13.5%，台北市出現雙位數增長，新北市7月建物買賣移轉棟數4,850棟，月增2.7%，且年增8.9%，主要受惠有新成屋交屋移轉及中古屋移轉增加帶動。

桃園市7月建物買賣移轉棟數4150棟，月增12.5%且年變動大致持平，台中市3,703棟，月增18.8%且較去年同期微增1.2%，南部地區則是出現反彈，高雄市則是3,564棟，月增17.2%且年增26.2%，台南市則是1,887棟，月增8.8%且年增10.9%。

曾敬德表示，移轉棟數出現連續月增且年增也開始轉正，反映第1季央行微鬆綁買氣開始回流，不過央行後續採取滾動式觀察等政策方向不變，因此現在市場仍是自用當道，一手市場仍處於相對低量，未來要觀察股市震動後對房市影響，同時間政策仍是主導房市方向的重要關鍵。