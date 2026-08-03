快訊

分科錄取門檻下修！台大醫不採英文「估這級分可上」 理工、醫學系降5至7級分

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

台糖沒有義務通報致癌油？高檢署主任：通報是法律明定的義務

聽新聞
0:00 / 0:00

自用買盤撐盤 六都7月移轉棟數連三月成長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。圖／信義房屋提供
六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。圖／信義房屋提供

六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第1季央行微鬆綁加上上半年股市大漲的財富效益，今年上半年從3月下旬到6月，市場交易都出現回溫狀況，買氣維持穩定，雖然買氣回溫但多是以自用為主，並非認為現在買進幾年後房價會上揚，因此自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

第2季旺季的交易陸續過戶後也反映在買賣移轉統計上，7月各都會區表現部分，台北市7月建物買賣移轉棟數2,352棟，月增17.5%且年增13.5%，台北市出現雙位數增長，新北市7月建物買賣移轉棟數4,850棟，月增2.7%，且年增8.9%，主要受惠有新成屋交屋移轉及中古屋移轉增加帶動。

桃園市7月建物買賣移轉棟數4150棟，月增12.5%且年變動大致持平，台中市3,703棟，月增18.8%且較去年同期微增1.2%，南部地區則是出現反彈，高雄市則是3,564棟，月增17.2%且年增26.2%，台南市則是1,887棟，月增8.8%且年增10.9%。

曾敬德表示，移轉棟數出現連續月增且年增也開始轉正，反映第1季央行微鬆綁買氣開始回流，不過央行後續採取滾動式觀察等政策方向不變，因此現在市場仍是自用當道，一手市場仍處於相對低量，未來要觀察股市震動後對房市影響，同時間政策仍是主導房市方向的重要關鍵。

六都 央行 格局

延伸閱讀

7月買賣移轉棟數連續年月雙增 中信房屋：今年房市有望「倒吃甘蔗」

六都7月移轉棟數創19個月新高 房仲揭3關鍵因素

解約預售屋轉戰股市？台北市第2季推案腰斬 解約量大增三成

業績加持！盟立股價強攻漲停

相關新聞

包租代管業龍頭驚傳債務風暴！原董座辭任 兆基屋管說話了

國內包租代管業龍頭的兆基屋管驚傳捲入債務風暴，187名投資人已組成自救會；對此兆基屋管3日發表四大聲明表示，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會已在7月30日推選新董事長；兆基屋管強調，公司財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

7月六都交易量罕見全翻紅 專家：買氣積極回防北高

住商機構根據六都地政局統計，7月六都買賣移轉棟數合計達20,506棟，其中六都7月份買氣，不管與去年同期或上月相比，全數維持正成長。

自用買盤撐盤 六都7月移轉棟數連三月成長

六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。

桃園中壢社宅再+1 「龍慈好室」拚2030年完工

桃園市中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

商用車燈龍頭璨揚企業 10億元打造七股新廠

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。

兆基集團爆公司債兌付爭議 國土署、國住都回應這樣說

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管業務。對此，內政部國土署3日表示，此案屬於業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動；國家住都中心則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人到場說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。