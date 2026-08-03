快訊

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園中壢社宅再+1 「龍慈好室」拚2030年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
桃園市中壢區「龍慈好室」社宅完工示意圖。國家住都中心提供
桃園市中壢區「龍慈好室」社宅完工示意圖。國家住都中心提供

桃園中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

國家住都中心表示，「龍慈好室」是中心在桃園市決標的第21處社宅，也是中壢區第6處社宅。基地位於龍川五街、龍和三街及後寮一路326巷圍成的街廓，鄰近龍和公園、龍岡萬坪公園、南亞技術學院、龍岡圖書館及龍岡全民運動館，生活機能完善。交通方面，基地距捷運綠線延伸中壢段G28站預定地約5分鐘車程，距台66線快速公路約15分鐘，可快速銜接國道1號及國道3號。

「龍慈好室」規劃興建133戶住宅，並依地方需求設置托嬰中心，提供青年家庭就近托育服務，同時規劃店鋪空間，提升社區生活機能。基地轉角將打造開放廣場，沿街退縮留設人行步道，並採無圍牆綠化設計，營造開放共享的休憩空間，提升社區與周邊鄰里的互動。

國家住都中心指出，龍岡生活圈因交通便利，鄰近中壢工業區及多所大專院校，租屋需求持續成長。未來隨著捷運綠線延伸中壢段及中壢體育園區等重大建設陸續推動，預期將吸引更多就業人口及青年家庭進駐。

目前國家住都中心已在龍岡生活圈推動5處社宅，包括2025年已入住的「龍岡好室」，以及興建中的「振興安居」、「龍安安居」、「富台安居」，加上此次決標的「龍慈好室」，將持續擴大在地社宅供給。

中壢 社宅 桃園

延伸閱讀

新北第三處原民社宅啟動 樹林南園段將增130戶

台積電效應帶旺嘉義 縣治拚增停車場、中埔水上爭取社宅

花蓮吉安兒少家庭福利館開幕 0至百歲社區共享空間

審計處指桃市嬰幼兒托育資源不均家長偏好公托？婦幼局提獎勵對策

相關新聞

包租代管業龍頭驚傳債務風暴！原董座辭任 兆基屋管說話了

國內包租代管業龍頭的兆基屋管驚傳捲入債務風暴，187名投資人已組成自救會；對此兆基屋管3日發表四大聲明表示，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會已在7月30日推選新董事長；兆基屋管強調，公司財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（3）日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners（GIP）在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

自用買盤撐盤 六都7月移轉棟數連三月成長

六都建物移轉棟數連3個月成長，7月來到2.05萬棟，月增12%、年增8.8%，顯示央行房貸鬆綁後買氣觸底回溫，但仍以自用為主。

桃園中壢社宅再+1 「龍慈好室」拚2030年完工

桃園市中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

商用車燈龍頭璨揚企業 10億元打造七股新廠

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。