桃園中壢社宅再+1 「龍慈好室」拚2030年完工

桃園市中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

國家住都中心表示，「龍慈好室」是中心在桃園市決標的第21處社宅，也是中壢區第6處社宅。基地位於龍川五街、龍和三街及後寮一路326巷圍成的街廓，鄰近龍和公園、龍岡萬坪公園、南亞技術學院、龍岡圖書館及龍岡全民運動館，生活機能完善。交通方面，基地距捷運綠線延伸中壢段G28站預定地約5分鐘車程，距台66線快速公路約15分鐘，可快速銜接國道1號及國道3號。

「龍慈好室」規劃興建133戶住宅，並依地方需求設置托嬰中心，提供青年家庭就近托育服務，同時規劃店鋪空間，提升社區生活機能。基地轉角將打造開放廣場，沿街退縮留設人行步道，並採無圍牆綠化設計，營造開放共享的休憩空間，提升社區與周邊鄰里的互動。

國家住都中心指出，龍岡生活圈因交通便利，鄰近中壢工業區及多所大專院校，租屋需求持續成長。未來隨著捷運綠線延伸中壢段及中壢體育園區等重大建設陸續推動，預期將吸引更多就業人口及青年家庭進駐。

目前國家住都中心已在龍岡生活圈推動5處社宅，包括2025年已入住的「龍岡好室」，以及興建中的「振興安居」、「龍安安居」、「富台安居」，加上此次決標的「龍慈好室」，將持續擴大在地社宅供給。