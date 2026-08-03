商用車燈龍頭璨揚企業 10億元打造七股新廠

桃園市中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

2026-08-03 17:51