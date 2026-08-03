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商用車燈龍頭璨揚企業 10億元打造七股新廠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。記者謝進盛／翻攝
台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。記者謝進盛／翻攝

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。

璨揚企業深耕台南多年，總部與主要廠房位於台南科技工業區（安南區）。此次選擇七股投資設廠，除因應全球訂單需求成長、提升商用車燈產能及供應鏈韌性，也將配合企業永續發展（ESG）及智慧製造趨勢，持續優化產業布局。

該七股新廠未來規畫作為自動倉儲使用，並視營運需求引進機台及相關設備，預計2年完工，將創造約100個在地就業機會。

動土典禮由璨揚企業董事長黃文獻，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠及多位協力廠商與貴賓共同執鏟，黃偉哲表示，七股工業區近年採分期開發，市府同步推動土地標租、標售與公共設施建置，讓廠商取得土地後即可進場，並配合建廠進度完善各項基礎設施，縮短從建廠到投產時間。

市府經發局表示，七股科技工業區採公共設施與企業建廠同步推進模式，預計明年9月底完成開發，自2024年啟動招商以來，七股科技工業區已完成5次標售，累計引進38家企業，後續完成招商總投資金額將逾290億元，預估創造超過6000個就業機會。

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，璨揚企業董事長黃文獻（左）、台南市長黃偉哲合影。記者謝進盛／翻攝
台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，璨揚企業董事長黃文獻（左）、台南市長黃偉哲合影。記者謝進盛／翻攝

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。記者謝進盛／翻攝
台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。記者謝進盛／翻攝

台南 總部 黃偉哲

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