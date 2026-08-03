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資誠攜手產官學醫 助攻生醫新創跨越法規與募資門檻

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

醫療新創要成功，不能只有技術，更要跨越法規、治理、募資及商業化等關卡。由衛生福利部、經濟部中小及新創企業署指導，中山醫學大學、中山附醫、光田綜合醫院、北醫生醫加速器與資誠聯合會計師事務所日前共同舉辦「2026中臺灣生醫創育深耕平台產業加速論壇」，邀集政府、醫療機構、法律、會計、創投及新創團隊，共同探討如何打造完整的生醫創新生態系，加速研發成果落地。

資誠聯合會計師事務所所長徐聖忠表示，生醫新創除了技術研發，還需要完善的財務規劃、公司治理及資本策略，透過平台整合專業資源與資金，可協助新創提升成功率。中山附醫院長蔡明哲也指出，醫療創新必須從臨床需求出發，透過安全性與效益驗證，才能真正導入醫療現場。

論壇聚焦生醫產業聚落、公司治理及法遵議題。專家指出，生醫產業若能結合都市更新與產業聚落，有助打造兼具研發、臨床、育成及商業化功能的創新環境。同時，醫療法人及新創團隊應及早建立完善治理、內控制度及法遵觀念，降低經營與法律風險，也有助於後續授權合作及產品商業化。

綜合座談中，與談專家一致認為，醫療新創不應等到募資或拓展海外市場時才處理股權架構、董事會權責、智慧財產權及法遵等問題，而應在創業初期就完成規畫，同時串聯法規、臨床驗證、品質管理、健保給付及商業模式，才能提升市場競爭力，順利進軍國際市場。

論壇下午並舉辦生醫新創Pitch競賽，共有九組團隊展示醫療科技、智慧照護及創新醫療服務成果，由醫療、法律、會計、創投及加速器等跨領域評審，就商業模式、技術成熟度、法規適配性、臨床價值及募資策略提供建議，協助新創團隊加速成長。

資誠 募資 門檻

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