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陪伴比資源更重要 安永以教育公益培育下一代永續人才

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
安永「公益親子日」活動照片。圖／業者提供
安永「公益親子日」活動照片。圖／業者提供

教育是企業落實ESG的重要一環。迎接暑假，安永聯合會計師事務所近期接連舉辦「公益親子日」及「大小Pen友見面會」兩場公益活動，透過親子陪伴、偏鄉學童交流及多元學習體驗，讓孩子拓展視野、探索未來，也展現企業持續投入教育平權、人才培育及永續發展的承諾。

安永長期關注教育平權與兒少發展，希望透過實際行動回應社會需求。今年「公益親子日」以「All in ZOO」為主題，吸引近千位安永同仁及眷屬參與。活動安排大家走進台北市立動物園，欣賞公益兒童劇團表演，並透過DIY手作及闖關集章等活動，打造寓教於樂的學習體驗。

此次活動也邀請新北市家扶中心及TFT為台灣而教的孩子們共同參與，由安永同仁擔任志工大使，全程陪伴孩子交流互動。透過跨世代、跨背景的交流，不僅讓孩子獲得更多陪伴與鼓勵，也展現安永重視家庭關懷、社會共融及永續發展的企業理念。

除了公益親子日，安永也連續第三年與TFT合作推動筆友計畫，邀請同仁與偏鄉國小學生展開為期半年的書信交流。孩子透過分享校園生活與未來夢想，認識不同城市及職涯樣貌；安永同仁則分享工作經驗與人生故事，協助孩子拓展視野、激發更多未來想像。

今年共有近40位來自雲林仁愛國小、屏東丹路國小及臺南甲中國小的學生北上參加「大小Pen友見面會」。活動以「筆友偵探任務」揭開序幕，孩子們依據信件中的職業、興趣及外貌線索，首次與筆友相見。安永同仁也化身職涯導師，分享會計專業、職場經驗及多元職涯發展機會，並透過「儲蓄大冒險」互動遊戲，向孩子傳遞正確理財觀念。活動最後，孩子們登上台北101觀景台俯瞰城市景色，在開拓視野的同時，也為未來勾勒更多夢想藍圖。

安永表示，這些活動也是全球企業責任倡議「EY Ripples」的重要實踐。公司持續以教育為核心推動ESG行動，透過人才培育、社會共融及永續發展計畫，協助更多年輕世代發掘潛能、看見未來可能。從公益親子日、筆友計畫到公益募款，安永相信教育不只是提供資源，更是創造機會、縮短資源落差的重要方式。

此外，安永也持續投入青年人才培育，每年舉辦「高中生會計暨企業體驗營」，協助學生建立專業能力與永續思維，同時透過家扶基金會大專助學金計畫，支持弱勢學生安心就學。未來將持續結合專業影響力與社會資源，攜手更多夥伴打造更公平、包容且永續的教育環境，培育兼具國際視野、創新能力與永續素養的新世代人才。

安永「大小Pen友見面會」活動照片。圖／業者提供
安永「大小Pen友見面會」活動照片。圖／業者提供

安永 永續 公益

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