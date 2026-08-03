包租代管業龍頭驚傳債務風暴！原董座辭任 兆基屋管說話了

國內包租代管業龍頭的兆基屋管驚傳捲入債務風暴，187名投資人已組成自救會；對此兆基屋管3日發表四大聲明表示，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會已在7月30日推選新董事長；兆基屋管強調，公司財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

兆基屋管集團在國內代管租戶數達2.8~3萬戶，2024年更獲得宏碁集團入股，公司正規劃今年上市，在包租代管黃金期，且公司正朝IPO前進之時，趙姬投資負責人、兆基屋管董事長李建成爆出百億元資金缺口、與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債，另一家寄居蟹管理顧問負責人林佑任也涉入其中。

在趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機之際，3日兆基屋管就近期公司股東「趙姫投資」事件發布聲明書強調，兆基屋管是依法設立的獨立公司法人，其財務、會計、資金及及營運管理等之獨立運作，客戶推益絕對不受影響。

兆基屋管指出，公司原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會亦於7月30日推選新任董事長，俾利迅速銜接公司業務、財務及行政事務之治理與管理。

兆基屋管強調，公司一向秉持誠信經營原則、善盡公司治理責任，維護客戶權益，並持續專注於租賃住宅服務；客戶若有任何問題，可聯繫公司服務專線。