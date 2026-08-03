快訊

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

泓德能源強化澳洲在地資本連結 ZEBRE平台引進新投資人推進儲能布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源在澳洲的ZEBRE平台引進新投資人，持續推進澳洲儲能布局。圖／泓德能源
泓德能源在澳洲的ZEBRE平台引進新投資人，持續推進澳洲儲能布局。圖／泓德能源

泓德能源（6873）今日宣布，公司持續推進澳洲綠能資產布局，集團參與的澳洲綠能投資與資產管理平台ZEBRE近期完成股東結構調整，引進澳洲當地控股公司ZEF Holding作為新投資人。ZEBRE為泓德能源澳洲布局光電、儲能及電力市場相關資產的重要平台，後續將由泓德能源與新股東共同推進既定資產開發與營運計畫。

泓德能源表示，ZEBRE平台具備實體資產基礎與明確開發進度，治理架構與營運模式維持獨立運作。旗下南澳Solar River大型光儲複合案場正與資料中心業者洽談長期合約，瞄準綠色算力與穩定低碳電力需求；Templers儲能案場自商轉後，以單位裝置容量計算之市場收入曾連續四週位居南澳儲能市場第一；Dartmoor儲能案場近日更取得南澳政府穩定能源可靠性機制（FERM）首輪長效儲能標案。

隨著ZEBRE平台持續推進長期合約與容量市場布局，將有助於提升收益穩定性、資產價值與融資可預期性。泓德能源也將結合ZEBRE平台再生能源與儲能資產，以及星星電力在電力交易與風險管理上的能力，推進目標規模約2GW（10億瓦）的資料中心電力與碳管理方案，持續拓展澳洲在地合作及終端需求。

此外，關於泓德能源原持有ZEN Energy股權一事，相關股權正在辦理移轉，後續將依會計準則及相關法令規定辦理。泓德能源過去透過與ZEN Energy的合作，累積澳洲電力市場、儲能資產營運及在地開發經驗，並已逐步轉化為集團海外資產管理與電力市場服務能力。ZEN Energy退出ZEBRE經營後，ZEBRE平台已由新股東接續參與，既定開發計畫與營運推進不受影響；相關事項對泓德能源整體營運、財務結構與其他主要業務推動亦無重大影響。

泓德能源 澳洲 平台

延伸閱讀

雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

國邑併購普元生技 打造藥械合一雙平台新局 提升全球授權、商業化實力

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

相關新聞

包租代管業龍頭驚傳債務風暴！原董座辭任 兆基屋管說話了

國內包租代管業龍頭的兆基屋管驚傳捲入債務風暴，187名投資人已組成自救會；對此兆基屋管3日發表四大聲明表示，原任董事長李建成已於7月29日辭任公司所有職務，董事會已在7月30日推選新董事長；兆基屋管強調，公司財務、資金獨立運作，客戶權益不受影響。

雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（3）日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners（GIP）在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

桃園中壢社宅再+1 「龍慈好室」拚2030年完工

桃園市中壢區再添社宅。國家住都中心3日宣布，中壢區「龍慈好室」社會住宅新建統包工程順利決標，將由耀寬營造股份有限公司與陳聖中建築師事務所團隊共同興建，預計2030年完工，完工後可提供133戶社會住宅。截至目前，國家住都中心全台累計已完工及決標的社會住宅達7萬277戶。

商用車燈龍頭璨揚企業 10億元打造七股新廠

台灣商用車燈製造龍頭璨揚企業斥資10億元進駐七股科技工業區，今舉行廠房新建工程動土典禮，深化深耕台南決心。

兆基集團爆公司債兌付爭議 國土署、國住都回應這樣說

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管業務。對此，內政部國土署3日表示，此案屬於業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動；國家住都中心則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人到場說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。