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兆基集團爆公司債兌付爭議 國土署、國住都回應這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
國住都已要求兆基屋管公司負責人前來說明。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
國住都已要求兆基屋管公司負責人前來說明。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管業務。對此，內政部國土署3日表示，此案屬於業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動；國家住都中心則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人到場說明。

兆基集團相關企業趙姬投資、寄居蟹管理顧問近日爆出公司債兌付爭議，由於兆基屋管為國內大型包租代管業者之一，也引發外界關注是否影響政府推動的社會住宅包租代管計畫。

國土署對此回應，目前相關案件由國家住都中心處理，因包租代管業務是由住都中心委託兆基等業者辦理。至於此次事件，屬於公司自身財務問題，現階段未影響包租代管政策推動。

國住都則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，尚無明顯異常情形，已在第一時間成立專案小組，針對涉案兩家租賃服務業者所營運的租賃案件及服務管理情形進行全面清查與管控，並將要求公司負責人前來說明，以掌握本案對社會住宅包租代管業務推動可能造成的影響。

國土署 財務 內政部

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